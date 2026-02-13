Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
13/02/2026 10:45:00

Tre arresti a Trapani: smantellata una piazza di spaccio nel rione Palme 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770976479-0-tre-arresti-a-trapani-smantellata-una-piazza-di-spaccio-nel-rione-palme.jpg

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani, insieme ai militari delle Stazioni di Erice e Trapani Borgo Annunziata, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno arrestato tre uomini con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

 

L’operazione è scattata nella notte nel quartiere Rione Palme, dove i militari hanno cinturato un locale che, secondo quanto accertato, era stato trasformato in una vera e propria piazza di spaccio. In manette sono finiti tre trapanesi di 49, 39 e 21 anni.

 

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno sequestrato oltre 51 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish e circa 8 grammi di crack. Rinvenuti anche più di 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

 

All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per uno degli arrestati la custodia cautelare in carcere. Un secondo è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre per il terzo non è stata applicata alcuna misura cautelare.

 









