Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
31/01/2026 10:42:00

In auto senza patente né assicurazione, ma con la droga. Arrestato a Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/in-auto-senza-patente-ne-assicurazione-ma-con-la-droga-arrestato-a-castelvetrano-450.jpg

  I Carabinieri della Stazione di Marinella hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti uno straniero classe ’87 sorpreso in possesso di crack, hashish e cocaina. 
 

I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo per le vie della frazione di Triscina, hanno notato il soggetto a bordo di un’autovettura che alla loro vista cambiava direzione aumentando la velocità.
Decidevano così di fermarlo per controllare i documenti di guida. Giunti a poca distanza dall’auto notavano inoltre il soggetto buttare via dal finestrino un involucro bianco.
Recuperato l’involucro i Carabinieri fermavano il 39enne che risultava da subito sprovvisto di patente di guida e di assicurazione. Sottoposto a perquisizione e aperto l’involucro poco prima gettato il 39enne risultava in possesso di 21 gr. di crack, 10 di hashish e una dose di cocaina oltre a 5 telefoni cellulari e circa 350 euro in banconote.
 

L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

 

 

 









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...