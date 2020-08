Un'altra "medusa gigante" avvistata a Marsala. Ecco cos'è

12/08/2020 11:37:00

Un'altra medusa "gigante" è stata avvistata a Marsala. Questa volta nella zona del porto, vicino la lanterna rossa. Si tratta di un "polmone del mare", la più grande medusa del Mediterraneo. Può arrivare a pesa dieci kilogrammi.

Accanto a questo articolo potete vedere l'immagine del ritrovamento.

È chiamata il polmone del mare, la Rhizostoma pulmo è caratterizzata da un ombrello di 80 lobi. Si tratta di una specie innocua, nuotare con essa può rivelarsi un’esperienza davvero affascinante. Non è urticante ma un contatto diretto e prolungato con i suoi tentacoli può provocare dermatiti.

Insomma, non c'è da avere paura. Anzi, pare sia buona da mangiare. Già consumate in Asia da secoli, le meduse sono alimenti a basso contenuto calorico, ricche di sali minerali, proteine e collagene, presenti soprattutto in Sicilia e Puglia grazie alle correnti estive che le spingono verso le coste italiane da Paesi vicini come il Libano, l’Egitto e l’Israele, dove sono da sempre molto diffuse.

Le meduse polmone di mare sono spesso prede delle tartarughe marine, che infatti spesso muoiono soffocate perchè scambiano i sacchetti di plastica che noi buttiamo in mare per meduse.

Ricordiamo: la specie è praticamente inoffensiva, i suoi tentacoli di norma non risultano urticanti tanto da permettere di poterla maneggiare senza conseguenze. Solo in alcuni casi, soprattutto su soggetti particolarmente sensibili, il contatto può provocare lievi irritazioni che scompaiono comunque spontaneamente in breve tempo.