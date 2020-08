Trapani, tensione sulla nave quarantena dei migranti. La situazione 

13/08/2020 19:02:00

21,30 - Il migrante che, questa sera, è stato accompagnato in ambulanza al Sant'Antonio Abate di Trapani si sarebbe reso protagonista di un gesto di autolesionismo: avrebbe ingerito qualcosa. Cosa non é dato sapere. Dalla Prefettura sono stati lapidari.

L'allarme è scattato a bordo della nave-quarantena Azzurra Napoli in rada al porto del capoluogo. L'extracomunitario è stato subito trasbordato e raggiunta la terraferma è stato condotto con una ambulanza al pronto soccorso, scortato da una pattuglia della Squadra volante e da un cellulare della polizia. Frattanto, dalla Prefettura assicurano che sulla nave non è scoppiata alcuna rivolta.

A bordo dell'Azzurra ci sono 24 extracomunitari affetti da Coronavirus. Ma tutti sono tranquilli in attesa che venga sciolto il nodo sul loro futuro. Tutti tranquilli tranne il migrante che ha ingerito "qualcosa". Primi segnali di insofferenza?

Qui la nota della prefettura che smentisce la rivolta e chiede di rettificare: relativamentte ad una presunta rivolta sulla nave Azzurra GNV, attualmente in rada nel porto di Trapani, con a bordo 603 migranti in quarantena si comunica che la notizia è completamente priva di fondamento. La situazione a bordo è di assoluta tranquillità e costantemente monitorata. Al riguardo è stato chiesto per le vie brevi alla suddetta testata di procedere all’opportuna rettifica.

19,00 - Momenti di tensione, questa sera, a bordo della nave-quarantena Azzurra Napoli in rada al porto di Trapani. A bordo sarebbe scoppiata una rivolta.

Scattato l'allarme sono intervenute le forze dell'ordine. Sta di fatto, però, che i migranti risultati positivi al Covid si sarebbero mescolati con gli altri extracomunitari.

Uno di loro, peraltro, è stato prelevato dalla nave per essere condotto al Sant'Antonio Abate. Pare che sia rimasto ferito durante i momenti di concitazione scoppiati a bordo. Sulla vicenda la questura mantiene il massimo riserbo: stiamo fronteggiando una situazione di emergenza.