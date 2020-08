Con la Vespa contro un'auto, muore a Palermo un ragazzo di 14 anni: Manfredi Figlia 

13/08/2020 19:51:00

Un ragazzino di 14 anni, Manfredi Figlia, è morto a Palermo a seguito di un tragico incidente con la Vespa.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra viale Lazio e viale Campania. L'adolescente era in sella alla sua Vespa Piaggio quando, per cause ancora da determinare, si è scontrato con una Skoda Octavia. Per l’impatto, il giovanissimo è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23,15 e stando a quanto si è appreso il quattordicenne – che indossava il casco e da pochi giorni aveva conseguito il foglio rosa per guidare – stava percorrendo viale Lazio, mentre l’auto era su viale Piemonte. Uno dei due veicoli non si sarebbe fermato al semaforo. Ferito gravemente, Manfredi Figlia è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Villa Sofia, dove è morto dopo un'ora.

La donna alla guida dell’Octavia Skoda – M.F. palermitana di 50 anni – rischia ora un'incriminazione per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto da parte della procura. La donna, sottoposta sul posto ad accertamenti sull’eventuale assunzione di alcol, è risultata negativa al test. Non è stato necessario procedere con accertamenti sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Per fare luce sulla tragedia sarà utile per gli inquirenti visionare le immagini delle telecamere della zona. La polizia municipale sta anche cercando testimoni che abbiano assistito all’incidente. L’impatto è avvenuto a poche centinaia di metri dall’abitazione del quattordicenne.