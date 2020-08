 I giovani e il rapporto con la musica

14/08/2020 04:00:00

Da sempre la musica ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo dilettandolo ma sopratutto facendolo riflettere.La musica è espressione della società che l’ascolta diventando così un valido indicatore per capire la condizione di una generazione ma sopratutto capire i suoi problemi.

La musica da sempre è stata anche uno strumento di denuncia dei problemi di carattere sociale o personale in primo luogo di chi la suona ma indirettamente anche di chi l’ascolta e ne condivide le finalità.

La domanda che oggi ci poniamo è:Che generi di musica ascoltano gli adolescenti italiani?

I generi del momento più ascoltati dagli adolescenti italiani sono prettamente tre,andando per ordine dal più ascoltato al meno ascoltato sono:Trap,Rap e infine il Pop o musica leggera che dir si voglia.

Lasciando stare l’aspetto prettamente tecnico di cui non vogliamo parlare,analizzerremo il significato delle canzoni che,in questo momento,piacciono di più agli adolescenti ovvero le canzoni Trap.

Dobbiamo anche dire che “De gustibus non est disputandum” anche in fattori musicali,quindi non giudicheremo i gusti musicali ma solo la morale di queste canzoni Trap.

Con il termine Trap si indica il sottogenere musicale del Rap nato nel sud degli Stati Uniti e sviluppatosi tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000.Con lo stesso termine Trap si può anche indicare il genere di musica EDM nato negli anni 2010 dalla fusione di trap e dupstep:la cosidetta EDM Trap. (Fonte Wikipedia)

La Trap in Italia si è sviluppata e ha superato il rap e il pop per numero di ascoltatori dal 2015 circa.

Le tematiche affrontate in questo genere di canzoni sono:droga,alcool e sesso...è chiaro che tali tematiche sono molto criticabili ma attenzione non per il fatto stesso che vengono trattate.La Trap non è l’unico genere nel quale si parla di tali argomenti,ma è l’unico genere dove se ne parla in modo sbagliato.Le canzoni rock o heavy metal sono piene di argomenti del genere ma in questi due generi specialmente parlare di droghe,di sesso e di alcool è lo strumento per denunciare un degrado sociale generalizzato,una condizione di malessere da cui si vuole assolutamente uscire,è una chiave di lettura del mondo,è chiaro che è una visione molto pessimistica ma almeno la musica adempie perfettamente ad uno degli scopi per cui è stata creata ossia:Fare cretica ad mondo in cui viviamo,fare critica contro tutte le ingiustizie.

La musica trap,a contrario del rock e dell’heavy metal,si limita a parlare di droghe,alcool e sesso senza una specifica motifazione benefica anzi incentiva l’uso di sostanze stupefacenti o alcool sopratutto tra i più giovani.In questo genere inoltre non si parla o magari si parla poco di un’argomento da sempre trattato dall’uomo e che,secondo me,non finirà mai di essere trattato ovvero l’amore.Le canzoni rock e heavy metal oltre a parlare di stupefacenti,alcool e sesso riescono...ed anche bene a raccontare bellissime storie d’amore.

Lasciando stare l’aspetto tecnico ma volendo appositamente sottolineare quello morale e sentimentale a mio parere una canzone o un genere musicale può essere giudicato bello se nonostante i contenuti criticabili porti avanti messaggi importanti.La differenza tra una canzone e una canzonetta,di quelle che si ascoltano per un periodo e poi vengono dimenticate,è prorio questa:riuscire a far intendere,a proporre ed a portare avanti messaggi,segni e gesti importanti che restano nel cuore,è proprio questo che la musica Trap non fa:non riesce a fare la differenza nella vita del suo ascoltatore,non riesce a esprimere un’opinione su una determinata questione,non riesce a dare un segno...ovviamente giusto e costruttivo...alla società che ascolta.

I giovani di adesso come diventeranno se ascoltano una tale musica inconcludente e dannosa?

Forse è compito dei genitori e della scuola educare al bello inteso anche nella sua forma non solo artistica ma anche musicale.Insomma dovremmo tutti imparare ad ascoltare musica sempre migliore per cercare di essere uomini sempre migliori.

Luigi Culmone