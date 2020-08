Trapani, Tari costa sempre meno se si fa una buona raccolta differenziata

15/08/2020 15:00:00

L’avvio del servizio di Raccolta Differenziata nel 2019 - su tutto il territorio comunale dal mese di Marzo - ha consentito alla Città di Trapani (da decenni condannata a percentuali che oscillavano dall '11 al 21% ..ed a conseguenti onerose sanzioni) di superare nel periodo temporale in esame il 65% di RD.

Dalla RD i risparmi, in termini ambientali ed utilizzo materie prime, ma anche i proventi del “riciclo” delle parti nobili che, non solo compensano i maggiori costi del servizio RD (più personale e mezzi, raccolta porta a porta etc.) ma consentono anche economie di scala che - se gestite prudentemente- offrono nuove opportunità di sgravio sulle tasse rendendo finalmente possibile financo l’abbattimento graduale delle stesse.

Lo scorso anno per la prima volta dopo svariati anni si è cambiato verso con una diminuzione secca del 10% delle tariffe TARI 2019 rispetto alle precedenti.

E ieri la Giunta presieduta dal Sindaco Tranchida - come d’intesa con la maggioranza consiliare di governo - ha varato una ulteriore diminuzione del 10% per la Tari 2020 per le utenze domestiche. Una attenta disamina dei margini di manovra (atteso che il calcolo tariffario per legge si basa sulla produzione quantitativa dei rifiuti del 2019 che registra complessivamente -9000 tonnellate rispetto al precedente periodo) insieme agli Assessori Bongiovanni e Romano oltre alla Dirigenza e staff dell’ufficio Tributi, ha fatto quadrare il cerchio della manovra di sgravio che comunque registra lievi variazioni (4 - 6 %) in rialzo per alcune particolari tipologie commerciali che i parametri del MEF individuano quali produttori più intensivi di rifiuti.

Invero, un tempestivo confronto con gli uffici turismo - statistiche comparto turistico, che al 30 giugno, registra e conferma un notevolissimo calo percentuale di presenze, consentirà all’Amministrazione comunale di porre rimedio evitando anche quei seppur minimi aumenti (di fatto ex lege) per alcuni comparti commerciali legati al sistema turistico - ricettivo e dei servizi correlati.

In buona sostanza, il regolamento comunale “Trapani Riparte” per il regime di aiuti approvato con responsabilità e lungimiranza dalla maggioranza consiliare lo scorso mese di maggio, consentirà non solo lo sgravio sulla parte variabile della Tari per il periodo del lockdown Covid 19 per quelle attività che hanno sofferto la chiusura obbligatoria come da disposizioni del DPCM ma anche un ulteriore calmieramento della Tari per il periodo successivo che la Giunta Tranchida intende praticare con l’impiego dei fondi statali e regionali promessi di supporto che dovranno ristorare le svariate minori entrate oltre quelli comunali provenienti dall’avanzo di amministrazione che si manifesterà con il consuntivo di prossimo esame.

Si stima che tale importante manovra di sgravio possa incidere nel complesso da 600.000 a 700.000 euro.

Tanto in un periodo grave per le entrate comunali gravate da uscite non prevedibili (sanificazione cittadina e dei luoghi pubblici, etc.) come la riconquistata “eccesso di libertà“ post lockdown degli “incivili” con discariche e abbandoni che continuano a spuntare come funghi nonostante l’intensificazione dei controlli e vigilanza.

Invero, se tutti i cittadini trapanesi collaborassero non solo nel fare bene la RD ma anche nel sentirsi “vigili” del bene comune che la città rappresenta, avremmo meno costi da sostenere con i servizi aggiuntivi.

In poche parole alla manovra del -10% tari 2019 ed alla corrente ulteriore -10% tari 2020, di sicuro potremmo a regime tranquillamente aggiungere un ulteriore sgravio di -20% da risparmi dei costosissimi servizi aggiuntivi (discarichi, abbandoni, ripassi Etc) .

Questo deve essere l' obiettivo e pertanto chiediamo ai cittadini trapanesi tutti di darci e darsi una mano in più.

Chi sporca la città fa tre volte danno: all’ambiente / qualità di vita, all’immagine negativa sotto il profilo promoturistico, ed alle tasche dei cittadini ed operatori commerciali contribuenti che indirettamente pagano salato per questi fortunatamente pochi “incivili” .

Da parte nostra non molliamo ed anche nel comparto ecologico - ambientale abbiamo in campo ulteriori progetti e finanziamenti che premieranno sempre più i cittadini virtuosi che fanno la RD od addirittura la conferiscono nei centri di raccolta oltre che con le compostiere ecologiche .

NUOVA ORDINANZA ANTICOVID E FERRAGOSTO - Rimangono aperte le spiagge del comune di Trapani, tanto a piazza Vittorio che a Marausa, grazie anche alla preventiva pianificazione e collocazione di distanziometri interpersonali fisici (paletti e corde elastiche per delimitare gli spazi familiari Etc).

Ordinati in capo all’Arpa Sicilia, in raccordo con le Forze dell’Ordine, a maggior ragione in questa fase di ricrescita dei contagi del virus in Sicilia, i controlli tecnici sulle emissioni musicali che ingenerano assembramenti nei siti della movida oltre che disturbo alla quiete pubblica.

Al pari,rafforzato il divieto di consumo e comunque vendita per asporto di bevande in bottiglia e lattina anche presso i distributori automatici.

Da stasera e fino al giorno 16 agosto e per i venerdì - sabato successivi del corrente mese, verranno istituiti a far ora dalle 22’30 appositi cancelli all’inizio di via Ammiraglio Staiti con l’intento di limitare il traffico veicolare per non aventi diritto e titolo o particolari esigenze di accesso in auto dopo quell’ora.

Titolari di pass in ztl, o fuori dalla ztl: residenti, domiciliati, dimoranti, operatori commerciali e dipendenti, lavoratori, professionisti e prestatori d’opera e servizi, turisti domiciliati in centro storico, familiari di anziani ivi residenti, portatori di handicap, e comunque cittadini titolati di esigenza oggettiva potranno accedere tranquillamente dai cancelli con i propri veicoli.

Per tutti gli altri cittadini che intendono comunque fare una passeggiata al centro, parcheggiando i propri veicoli in piazza Vittorio od a Piazzale Ilio, avranno a disposizione gratuitamente tre nuovi e comodi bus navetta climatizzati per accedere a tutto il perimetro della ZTL e fino al periplo della Marina - Lungomare Dante Alighieri.

La misura di contenimento degli accessi veicolari in centro storico in questo periodo ferragostano , ancora condizionato dal virus cv 19 , si rende necessaria onde contenere l’incredibile afflusso di macchine (e conseguenti non controllati assembramenti, bivacchi , con abbandoni di spazzatura Etc) anche nelle zone ovest della città (Lazzaretto) che di ritorno nelle ore serali e notturne hanno bloccato il traffico e financo provocato schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica.

Dunque, una salutare passeggiata a piedi o un comodo e gratuito tour in bus per chiunque, benvenuto, vuole condividere e godere del centro storico della Città, ci aiuterà a vivere particolari giornate ferragostane in maniera meno caotica, più salutare e più sicura.