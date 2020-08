Domenica 16 agosto la solennità della Madonna di Trapani 

15/08/2020 00:00:00

Domenica prossima 16 agosto la Diocesi celebra la propria patrona, la Madonna di Trapani, immagine sacra a cui è particolarmente legata la devozione dei trapanesi, il cui culto nei secoli si è diffuso in tutto il Mediterraneo, dalla Spagna a Malta, dalla Sardegna alla Tunisia oltre che in diverse parti d’Italia ( a Genova, solo per fare un esempio, è meta della devozione dei genovesi la copia della Madonna di Trapani che si venera nell’antico Santuario della “Madonnetta”).

Una copia della Madonna di Trapani, una delle tante opere prodotte dal prestigioso artigianato trapanese del XVII secolo, è pure esposta al museo del Louvre a Parigi.

A causa delle disposizioni del governo per contenere il contagio del Covid-19 non si terrà quest’anno il tradizionale “sbarco” e neppure la processione cittadina ma prosegue al Santuario della Madonna di Trapani la “quindicina” sempre meta dei fedeli, e il programma dei festeggiamenti.

Questa sera 13 agosto alle ore 21 nella Chiesa del Collegio si terrà una veglia-concerto mariano a cura del coro “Jesus Christ” diretto da Sabina Braschi. Domani alle ore 17.30 a Porta Botteghelle si terrà un momento di preghiera in suffragio della vittime del mare.

Sabato, solennità dell’assunzione di Maria, alle ore 6.00 ci sarà la recita del Santo Rosario, la Coroncina e le Litanie Carmelitane al Santuario della Madonna di Trapani. Alle ore 7 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. Sia il 15 sia il 16 agosto il Santuario resterà aperto fino alle ore 23.

DOMENICA 16 AGOSTO SOLENNITÀ DI MARIA SS. DI TRAPANI, PATRONA DELLA DIOCESI E COMPATRONA DELLA CITTÀ alle ore 09.30 al Santuario della Madonna si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli; contemporaneamente nel centro storico si terrà la sfilata del gruppo Tamburini trapanesi “Trinacria”. Alle ore 12 si terrà la supplica alla Madonna di Trapani ( sempre al Santuario).

Alle ore 18.30 si terrà l’omaggio floreale ai santi patroni della città da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Trapani a Palazzo Cavarretta che è sormontato dalle immagini della Madonna di Trapani, di Sant’Alberto e di San Giovanni.

Seguirà una breve esibizione della banda musicale “Città di Trapani”.

Alle ore 19.30 in Cattedrale il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà il solenne pontificale nella solennità di Maria Santissima di Trapani. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sui profili facebook e Youtube della Diocesi di Trapani e in televisione grazie alla collaborazione di Telesud Trapani (canali 118 e 518) e Maria Vision Italia (can. 662).

L’ingresso nei luoghi di culto avviene sempre secondo le disposizioni di tutela sanitaria per il contenimento del contagio del Covid-19 fino ad esaurimento dei posti con obbligo di mascherina e sanificazione delle mani.

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DI TRAPANI

Dall’1 al 14 agosto Feriale: ore 5.30 - 12.00; 16.00 - 21.00

Festivo ore 5.30 - 13.30; 16.00 - 21.00 Giorni 15 e 16 agosto ore 5.30 - 13.30; 16.00 - 23.00

ORARIO DELLE SANTE MESSE

Dall’1 al 14 agosto Feriale: ore 7.00 – 8.00 – 9.15 – 18.30

Festivo (domeniche e 7 agosto): ore 7.00 – 8.00 – 9.30 –11.00 – 12.30 – 18.30

Sante Messe Giorni 15* e 16 agosto: ore 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.30 –11.00 – 12.30 – 18.30 – 21.00 giorno 15 alle ore 6.00 ci sarà la recita del Santo Rosario, la Coroncina e le Litanie Carmelitane e non la santa Messa.