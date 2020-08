Trapani: ancora danni all'ambiente, ancora sversamenti al Lungomare Dante Alighieri

16/08/2020 09:00:00

Ancora danni alla condotta idrica di Trapani, ancora sversamenti in mare nella zona del Lungomare Dante Alighieri e conseguente divieto di balneazione. Sono diversi i cittadini che lamentano i disagi specie gli abitanti della zona che respirano anche gli odori qi quanto finisce in mare.

"Siamo nuovamente qui ad assistere ad uno scempio perpetrato ai danni della natura ma soprattutto delle bellezze che abbiamo direttamente in pieno centro. Gli sversamenti sul pennello posto sul Lungomare Dante Alighieri ormai sono normali e soprattutto noi residenti a pochi metri dai luoghi indicati - scrive Francesco - ci siamo fatti l'olfatto e soprattutto la vista a questi scenari che secondo me non dovrebbero più esistere nel 2020".

"Il luogo di cui stiamo parlando "potrebbe" essere un posto magnifico dal punto di vista paesaggistico e soprattutto per il mare ed i suoi fondali bianchi e sabbiosi - continua Francesco - ma invece solo acqua sporca e maleodorante... Altro che destinazione West-Sicily... ma ci vogliamo svegliare e cerchiamo di contenere almeno il danno.... Io non sono solo bravo a scrivere o a puntare il dito su questa o quella Amministrazione, voglio farvi riflettere, perché invece di rimanere con le mani in mano aspettando di ottenere finanziamenti per opere che avranno bisogno di tempo e soprattutto bisognerà causare disagi nella viabilità della Città. La mia proposta è quella di riqualificare il vecchio impianto di Via Tunisi, installando un sistema di trattamento liquami che possa garantire la corretta depurazione nei casi di emergenza o per guasti (anche manutenzione) relativi all'attuale impianto di Nubia. Capisco che si tratta di una spesa non indifferente da effettuare, ma i vantaggi sarebbero immediati e soprattutto si potrebbe garantire una ridondanza agli impianti già in funzione. Gli spazi ci sono, l'ex mattatoio potrebbe contenere parte dell'impiantistica e - conclude Francesco - forse si potrebbe anche riuscire a riqualificare parte di questa struttura anch'essa in stato di abbandono totale".