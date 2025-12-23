Sezioni
Cittadinanza
23/12/2025 16:07:00

Casette di Natale e musica tutta la notte: protesta in via Roma a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766495373-0-casette-di-natale-e-musica-tutta-la-notte-protesta-in-via-roma-a-marsala.jpg

Quella che doveva essere un’atmosfera natalizia si è trasformata in una notte insonne per molti residenti di via Roma, a Marsala, dove sono state installate le casette di Natale.

 

Secondo numerose segnalazioni arrivate alla redazione di Tp24, l’impianto musicale a servizio delle casette avrebbe continuato a funzionare per tutta la notte, con un volume definito “da discoteca”, ben oltre gli orari consentiti. Alle 12.30, riferiscono i residenti, la musica era ancora attiva, rendendo impossibile il riposo.

 

«Riusciremo noi poveri cittadini a dormire prima di Natale?» scrive un abitante esasperato, allegando anche un video che documenterebbe il livello del rumore notturno.

 

Questa mattina, alcuni residenti hanno contattato la Polizia Municipale, ricevendo però una risposta che ha aumentato l’amarezza: l’impianto musicale non sarebbe stato installato dai vigili. Un rimpallo di responsabilità che lascia aperta una domanda semplice: chi doveva spegnerlo?

 

Il malcontento cresce, anche perché via Roma è una zona densamente abitata, e l’episodio arriva alla vigilia delle festività natalizie, quando molte famiglie speravano almeno in una notte di tranquillità.

 

Il tono delle segnalazioni è duro e preoccupato. «Se questa notte dovesse ripetersi quanto accaduto, potrebbe succedere il peggio», avverte un residente, lanciando un appello diretto al sindaco e all’amministrazione comunale affinché intervengano subito.

 

Al momento, dal Comune non risultano comunicazioni ufficiali sull’accaduto né chiarimenti su chi gestisce l’impianto audio e su quali siano gli orari previsti.

 

I cittadini chiedono una cosa semplice: festeggiare il Natale sì, ma senza trasformare il centro in una discoteca a cielo aperto per tutta la notte.

 









