Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
15/02/2026 11:47:00

Amabilina, il campetto “vietato” ai bambini? La denuncia dei residenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/amabilina-il-campetto-vietato-ai-bambini-la-denuncia-dei-residenti-450.jpg

Un campetto comunale chiuso con il catenaccio.
Bambini che giocano e vengono mandati via a urla.
Un’auto nera parcheggiata davanti al cancello e una signora che dice: “Qui non dovete entrare senza permesso”.

Succede ad Amabilina, quartiere popolare di Marsala. E la segnalazione arrivata alla redazione di Tp24 solleva una domanda semplice ma pesante: un campo pubblico può avere “padroni”?

 

“I bambini sono stati cacciati”

 

A scriverci è un parente di due bambini che, nei giorni scorsi, si trovavano nel quartiere per andare a trovare i cugini. Tutti insieme decidono di andare a giocare nel campetto comunale.

“Dopo dieci minuti – racconta – è arrivata una signora con una 500 nera. Ha iniziato a gridare, dicendo che non potevano stare lì. Poi ha chiuso il cancello con un catenaccio ed è andata via”.

Secondo quanto riferito, la donna si presenterebbe come proprietaria del campo. I bambini, spaventati, si sarebbero allontanati.

Nei giorni successivi avrebbero persino fatto un piccolo varco nella rete per entrare di nascosto, ma ogni volta – viene raccontato – la stessa scena: rimproveri, urla e allontanamento.

 

È un campo pubblico o privato?

 

La questione centrale è questa: il campetto di Amabilina è comunale?

Se si tratta di un bene pubblico, l’accesso dovrebbe essere regolato dal Comune, eventualmente con un affidamento ufficiale tramite bando o convenzione. Non con decisioni autonome.

Alcuni residenti sostengono che la struttura sarebbe “gestita” da una famiglia del quartiere. Ma è una gestione autorizzata? Esiste un atto formale? O si tratta di una situazione di fatto?

Sono domande che meritano chiarezza.

 

La richiesta al sindaco

 

Nella segnalazione si chiede l’intervento del sindaco di Marsala e dell’amministrazione comunale:

  • verificare la natura pubblica o privata dell’impianto
  • chiarire se esista un affidamento ufficiale
  • rimuovere eventuali chiusure non autorizzate
  • valutare un bando pubblico per la gestione del campetto

“I campi comunali – scrive il lettore – dovrebbero essere luoghi di aggregazione, non spazi vietati ai bambini”.

 

Un quartiere che chiede spazi veri

 

Amabilina è un quartiere che ha bisogno di presìdi sociali, di spazi curati, di attività sportive accessibili. Un campetto può sembrare poca cosa, ma per tanti ragazzi è il primo luogo di comunità.









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...