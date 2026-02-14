Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
14/02/2026 11:07:00

Marsala, “Il Rumore delle Idee” aderisce alla mobilitazione contro la legge Bongiorno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/marsala-il-rumore-delle-idee-aderisce-alla-mobilitazione-contro-la-legge-bongiorno-450.jpg

“Senza consenso è stupro”.
Nessuna sfumatura, nessuna zona grigia.

L’associazione marsalese Il Rumore delle Idee annuncia la propria adesione alla mobilitazione promossa da Non Una Di Meno, in programma il 15 febbraio, contro la proposta di legge Bongiorno che interviene sul testo approvato alla Camera all’unanimità.

Una presa di posizione netta, che richiama il principio del consenso come fondamento giuridico e culturale nella tutela contro la violenza sessuale.

 

Il nodo del consenso

 

Nel comunicato, l’associazione sottolinea come ogni arretramento rispetto all’impianto della Convenzione di Istanbul rappresenti un passo indietro nella protezione delle donne e delle ragazze.

Il consenso, si legge, “non è un dettaglio linguistico né una formula simbolica”, ma il perno dell’autodeterminazione.

Spostare l’attenzione sul “dissenso” o sulle presunte ambiguità rischia – secondo l’associazione – di aumentare l’impunità, alimentare stereotipi e scaricare sulle vittime l’onere di dimostrare la violenza subita.

 

“Il silenzio non è un sì”

 

La richiesta è chiara: reintrodurre esplicitamente nella legge il riferimento al consenso libero e perdurante.

Questo significa affermare che:

  • l’iniziativa sessuale è legittima solo in presenza di una volontà positiva;
  • silenzio, immobilità o paura non possono essere interpretati come assenso;
  • l’obbligo culturale si sposta dal “resistere” all’“accertarsi della volontà dell’altra persona”.

Una differenza sostanziale, soprattutto nei contesti relazionali complessi – relazioni affettive, ambienti di lavoro, situazioni di vulnerabilità – dove le dinamiche di potere possono rendere difficile manifestare un dissenso esplicito.

 

“Solo sì è sì”

 

“Il consenso non è un dettaglio linguistico: è il cuore della tutela contro la violenza sessuale”, conclude il comunicato.

E la sintesi è affidata a uno slogan che non ammette interpretazioni:
“Solo sì è sì. Tutto il resto è arretramento”.









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...