Marsala 2020. Ruggieri: "Sto con Grillo. La Lega? Vedremo..."

18/08/2020 06:00:00

Paolo Ruggieri, la coalizione di Massimo Grillo ha accusato i primi colpi. Che è successo? Il documento di Diventerà Bellissima è stato duro, chiede un chiarimento in seguito all’uscita di Grillo di non volere la Lega in coalizione.



È stata una vigilia di Ferragosto piuttosto calda per la politica marsalese, con un susseguirsi di comunicati...ne ho contati cinque in riferimento alla coalizione di Massimo Grillo. La nota del 14 agosto del Coordinamento provinciale di Diventerà Bellissima non è stata dura bensì chiara: abbiamo chiesto che le questioni importanti che riguardano la coalizione vengano affrontate e decise collegialmente.

Torna il suo nome come candidato sindaco in sostituzione di Grillo. Sono dicerie o c’è del vero?

Nell'ottobre scorso, dopo ponderate valutazioni, ho dichiarato pubblicamente che non mi sarei candidato a Sindaco. Confermo che a più riprese ed anche recentemente sono stato sollecitato a riconsiderare, ma non torno indietro sulla mia decisione. Non sono nelle condizioni di dedicare, come si dovrebbe, tutto il tempo necessario per svolgere adeguatamente il delicato compito che compete al Sindaco di Marsala.

Indiscrezioni politiche che giungono da Palermo ci dicono che la sua lista si chiamerà ProgettiAmo Marsala e non avrà il simbolo di Diventerà Bellissima. Un percorso agevolato per evitare di mettere in imbarazzo il presidente della regione Nello Musumeci?

Per Diventerà Bellissima, nel pieno rispetto della proposta civica che sostiene la candidatura di Massimo Grillo, l'unità della coalizione che governa la Regione Siciliana è un valore da tutelare. Dopo la riunione di domani (mercoledì) valuteremo e decideremo come atteggiarci, fermo restando che per natura sono un costruttore e non un demolitore.

La Lega, dunque, pare che non farà parte della coalizione di Grillo. Perché sì a Fratelli d’Italia e no alla Lega di Salvini? I due leader nazionali dicono la stessa cosa.

È una questione che verrà affrontata collegialmente il 19 agosto, insieme alle altre che riguardano gli aspetti programmatici e gli allargamenti successivi alla accettazione della candidatura da parte di Grillo.

La sua lista prevede la candidatura di uscenti? Chi sono?

La lista presentata nel 2015 da ProgettiAmo Marsala non presentava consiglieri uscenti, per come allora deliberato. Questo orientamento permane in ProgettiAmo Marsala ed è sposato anche da Diventerà Bellissima ma gli organismi dirigenti potrebbero valutare diversamente. Allo stato attuale posso confermare che nella lista che sto definendo non c'è alcun Consigliere uscente. Preferirei contribuire ad un seppur parziale rinnovamento della rappresentanza consiliare.