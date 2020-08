Sottile non comprerà il Trapani Calcio

18/08/2020 20:02:00

La Sottile srl non è stata mai interessata né in proprio né tantomeno in partecipazione con potenziali cordate all’acquisto Trapani calcio. Lo precisa in una nota la stessa società a proposito di alcune voci che si rincorrono da giorni sull'eventuale acquisto della squadra granata.



"In questi anni, credendo nel progetto societario, nell’importanza che lo sport e in particolare il calcio rivestono non solo per la condivisione di importanti valori ma, a più forte ragione, del gran volano per l’economia e per la promozione del nostro territorio abbiamo sempre sostenuto varie sponsorizzazioni", si legge nella nota.

"Oggi è giusto chiarire come il nostro impegno per sostenere la squadra e i colori granata rimarrà immutato, come sponsor e come tifosi, anche se in diversa categoria".