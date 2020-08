21/08/2020 14:46:00

Per futili motivi sei persone se le sono date di santa ragione. Calci, pugni, qualcuno ha preso anche qualche bastone. Un giovane di 21 anni è finito in ospedale.

Furibonda rissa tra due famiglie a Bagheria.

Sono intervenuti i carabinieri per sedare la lite e portare tutti i contendenti in caserma. I militari stanno cercando di ricostruire cosa ha scatenato l’aggressione e la conseguente reazione. Per sei dei contendenti sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.