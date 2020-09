Mazara, fa il bagno in mare a Tonnarella. Muore un anziano 

13/09/2020 15:48:00

Un uomo è morto ieri Tonnarella, la localita balneare di Mazara, a causa di un malore mentre faceva il bagno in mare.

Ieri, intorno alle 15:30, alcuni bagnanti si sono accorti del corpo dell'uomo riverso in acqua. Hanno subito chiamato i soccorsi, i sanitari hanno cercato di rianimarlo all'interno dell'ambulanza, ma, purtroppo, per il 77enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo originario di Alcamo, viveva da tempo a Mazara del Vallo, dove era titolare di una farmacia.

Sul posto dove è arrivata anche la Guardia Costiera anche il medico legale che ha constata il decesso davanti ai familiari dell'uomo.