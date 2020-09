Una cliente positiva al coronavirus. Chiude temporaneamente parrucchiere a Marsala 

16/09/2020 07:06:00

Chiude temporaneamente per qualche giorno a Marsala il salone di bellezza di Cristian Castiglione. La causa è dovuta al coronavirus.

Una donna, probabilmente la signora che ieri è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Marsala e poi nella tarda serata trasferita a Palermo, si è recata al salone negli ultimi giorni per un taglio. Quindi, in via precauzionale, il negozio è stato chiuso.

"Noi stiamo tutti bene e al momento non siamo positivi - fa sapere Cristian Castiglione - Vi informiamo inoltre che seguiremo tutte le procedure e i protocolli che ci verranno indicati dagli organi competenti al fine di salvaguardare la nostra e la vostra salute".

Sulla vicenda arriva anche una precisazione di Coppola parrucchieri: "Informiamo e tranquillizziamo la nostra clientela che tutti i nostri saloni presenti, a Trapani, Alcamo,Mazara del Vallo, Castelvetrano e Palermo sono aperti osservando tutte le norme anti COVID-19. Informiamo inoltre che il salone di Marsala del signor Cristian Castiglione non fa'più parte del nostro gruppo da anni".

