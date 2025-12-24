Sezioni
Cronaca

» Sanità
24/12/2025 11:15:00

Influenza, la Sicilia è tra le regioni più colpite: cresce l’allarme per la variante K

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/1766571667-0-influenza-la-sicilia-e-tra-le-regioni-piu-colpite-cresce-l-allarme-per-la-variante-k.png

L’influenza stagionale è arrivata puntuale e la Sicilia è tra le regioni più colpite d’Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Isola è terza per incidenza dei casi, preceduta soltanto da Sardegna e Campania. E il picco, avvertono gli esperti, non è stato ancora raggiunto.

A preoccupare quest’anno è soprattutto la variante K del virus influenzale A(H3N2), indicata come prevalente nel report settimanale Respivirnet dell’Iss. È stata ribattezzata “super flu” per la sua elevata contagiosità, pur provocando sintomi simili alle altre forme influenzali.

 

I numeri in Sicilia

 

Nel periodo 8–14 dicembre, in Sicilia sono stati registrati 2.115 casi, con un tasso di incidenza del 17,6%, ben superiore alla media nazionale (14,7%). Solo Sardegna (23,61%) e Campania (21,07%) fanno peggio.

L’Iss segnala che:

  • l’intensità dell’influenza è molto alta in Campania e Sardegna;
  • è alta in Sicilia;
  • resta media o bassa nel resto del Paese.

La fascia più colpita è quella dei bambini tra 0 e 4 anni, con circa 42 casi ogni mille assistiti.

 

La variante K: più contagiosa, ma non più grave

 

Secondo l’Iss, «le analisi di sequenziamento sul gene HA dei virus A(H3N2) mostrano che la subclade K è nettamente prevalente». Tuttavia, non si registra un aumento della gravità clinica.

I sintomi restano quelli classici:

  • febbre alta
  • tosse
  • mal di gola
  • dolori muscolari

Il vero rischio riguarda le complicanze, soprattutto per anziani, bambini piccoli e soggetti fragili.

 









