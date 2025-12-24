Influenza, la Sicilia è tra le regioni più colpite: cresce l’allarme per la variante K
L’influenza stagionale è arrivata puntuale e la Sicilia è tra le regioni più colpite d’Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Isola è terza per incidenza dei casi, preceduta soltanto da Sardegna e Campania. E il picco, avvertono gli esperti, non è stato ancora raggiunto.
A preoccupare quest’anno è soprattutto la variante K del virus influenzale A(H3N2), indicata come prevalente nel report settimanale Respivirnet dell’Iss. È stata ribattezzata “super flu” per la sua elevata contagiosità, pur provocando sintomi simili alle altre forme influenzali.
I numeri in Sicilia
Nel periodo 8–14 dicembre, in Sicilia sono stati registrati 2.115 casi, con un tasso di incidenza del 17,6%, ben superiore alla media nazionale (14,7%). Solo Sardegna (23,61%) e Campania (21,07%) fanno peggio.
L’Iss segnala che:
l’intensità dell’influenza è molto alta in Campania e Sardegna;
è alta in Sicilia;
resta media o bassa nel resto del Paese.
La fascia più colpita è quella dei bambini tra 0 e 4 anni, con circa 42 casi ogni mille assistiti.
La variante K: più contagiosa, ma non più grave
Secondo l’Iss, «le analisi di sequenziamento sul gene HA dei virus A(H3N2) mostrano che la subclade K è nettamente prevalente». Tuttavia, non si registra un aumento della gravità clinica.
I sintomi restano quelli classici:
febbre alta
tosse
mal di gola
dolori muscolari
Il vero rischio riguarda le complicanze, soprattutto per anziani, bambini piccoli e soggetti fragili.
