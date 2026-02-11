Sezioni
11/02/2026 11:00:00

Disturbi dell'apprendimento, incontro online per famiglie e docenti: AID Trapani riparte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/disturbi-dell-apprendimento-incontro-online-per-famiglie-e-docenti-aid-trapani-riparte-450.jpg

Un momento di ascolto e confronto dedicato a chi vive ogni giorno i disturbi dell’apprendimento, a scuola e in famiglia. Venerdì 13 febbraio, dalle 18.30 alle 19.30, si terrà un incontro informativo promosso dalla sezione di Trapani dell’Associazione Italiana Dislessia, aperto a genitori, studenti, insegnanti e cittadini interessati.

L’incontro si svolgerà online su Google Meet  https://trapani.aiditalia.org/eventi/ripartire-insieme-ascolto-partecipazione-e-prospettive-per-il-futuro-della-sezione e nasce con l’obiettivo di spiegare in modo chiaro cosa fa l’associazione sul territorio, quali servizi offre e come può essere un punto di riferimento concreto per le famiglie che affrontano difficoltà legate alla dislessia e ad altri disturbi dell’apprendimento.

L’appuntamento segna anche l’avvio di una nuova fase per la sezione trapanese, a pochi mesi dall’elezione del nuovo presidente Giuseppe D’Ales. Non solo informazione, ma soprattutto ascolto: durante l’incontro sarà dato spazio alle esperienze, ai bisogni e alle aspettative di chi parteciperà, per costruire iniziative più vicine alla realtà del territorio.

Nel corso della serata verrà presentata anche la campagna nazionale “Dislessia. Solo un altro modo di vedere il mondo”, pensata per promuovere una maggiore consapevolezza e un approccio più sereno ai disturbi dell’apprendimento, nella scuola e nella vita quotidiana.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione online. Chi si registrerà riceverà il link di accesso poco prima dell’incontro.

 

 

 

 

 









