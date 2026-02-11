Giornata del Malato a Trapani, oggi la processione aux flambeaux a Lourdes 

11/02/2026 07:00:00

Oggi Trapani celebra la Giornata Mondiale del Malato con due momenti di preghiera nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes, appuntamento tradizionale e molto partecipato dalla comunità.

Il momento centrale è nel pomeriggio alle ore 17, con la celebrazione eucaristica seguita dalla processione aux flambeaux. Il corteo partirà dallo spazio antistante la chiesa e attraverserà via Virgilio, accompagnato dalla preghiera e dalle luci dei flambeaux. Alla processione prenderanno parte gli ammalati e i volontari dell’Unitalsi – sottosezione di Trapani, cuore dell’iniziativa.

In mattinata, alle ore 11, è in programma una seconda celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, con la partecipazione dell’Ufficio di Pastorale della Salute diocesano.

Una giornata dedicata alla malattia, alla cura e alla vicinanza concreta a chi soffre, nel segno della devozione alla Madonna di Lourdes.



