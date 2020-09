Evasioni dai domiciliari e droga. Un arresto e due denunce a Trapani

18/09/2020 12:53:00

I carabinieri di Trapani, mercoledì scorso, hanno arrestato T.M., classe 83, per evasione dagli arresti domiciliari e denunciato altre due persone per detenzione e spaccio di droga.

A seguito dei controlli su 20 soggetti sottoposti a misure restrittive presso la propria abitazione, non hanno trovato a casa l'uomo e solo dopo le ricerche è stato intercettato e tratto in arresto per il reato di evasione.

I controlli dei militari hanno portato anche al ritrovamento di armi e droga. Due le denunce: M.D., classe 87, trovato in possesso di una pianta di marijuana dell’altezza di 70 cm circa e D. P. E. P. classe 99, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura con un coltello a serramanico del genere vietato.

Durante l'operazione di controllo del territorio, sono state elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada per l’importo complessivo di € 36.000.