Elezioni a Marsala. La "governance" infinita di Grillo

19/09/2020 06:00:00

È stata presentata, ieri mattina, la squadra di governance che dovrà coadiuvare il candidato sindaco di Marsala Massimo Grillo e la sua giunta.



Si tratta di 8 nomi: Diego Maggio, Salvatore Agate, Salvatore Ombra, Vincenzo D’Alberti, Gianfranco Rossi, Renato Briante, Francesco Motta, Fabio Sardo. Una squadra quasi tutta formata da ingegneri, volta ad ottimizzare la spesa pubblica, risolvere i problemi dei rifiuti, a farsi carico delle criticità dell’agricoltura, del turismo e dello sviluppo del territorio e dello sviluppo sostenibile.

A questa governance si affiancheranno altri tecnici con altre competenze specifiche, magari quando la giunta si riunirà tutta lo potranno fare in spazi aperti e con l’ausilio di un pulmino.

Quattro gli attuali assessori indicati: Oreste Alagna, Antonella Coppola, Arturo Galfano, Paolo Ruggieri.

Al momento la squadra, escluso il candidato sindaco, è composta da 12 elementi, tra cui una sola donna. In un mondo in cui si spinge verso le Pari Opportunità, dove si creano tutte le condizioni per la parità di genere, Grillo presenta una squadra tutta al maschile.



In questa governance manca un esperto di Sanità, la presenza massiccia della pandemia da Covid-19 e i contagi crescenti in tutta la provincia avrebbero imposto almeno un esperto di Sanità.

Ma, come ha sottolineato Grillo, la squadra sarà allargata, quindi spazio alle donne ed altri esperti.

All’appello mancano altri tre assessori da nominare, altri manager, la giunta young.

Il quartiere spagnolo non basterà per accoglierli tutti.

Il momento difficile della politica, che vede una distanza maggiore tra cittadino e stanze del potere avrebbe dovuto imporre un modo diverso di procedere. Meno poltrone e più linearità. Più conferenze stampa volte alla divulgazione del programma e meno presentazioni di volti già noti alla politica.

Al programma poi dovrebbe accompagnarsi la spiegazione del come portarlo a compimento.

Grillo mette dentro tutti, l’obiettivo è vincere al primo turno, sa bene che al ballottaggio risulterebbe debole e quindi con alte probabilità di sconfitta.

Salvatore Ombra, che è anche l’attuale presidente di Airgest, ha chiarito che per lui non ci sono situazioni di incompatibilità, avrebbe anche potuto candidarsi sindaco.

Magari ci sono ragioni di opportunità legate ad un ruolo di garanzia per tutti i Comuni della provincia di Trapani.

A centrare il punto della questione in conferenza è stato Paolo Ruggieri, indicato assessore e fondatore del progetto civico ProgettiAmo Marsala: non bisogna rinunciare al primato della politica, aggiungendo poi che comunque la responsabilità amministrativa sarà in capo al sindaco e alla giunta.

Del resto non si comprende perché nominare la giunta politica se poi deve essere collaborata dai tecnici?

Non era meglio direttamente nominare i tecnici? E circa ai ruoli dei partiti Grillo anche lì non fa chiarezza, Italia Viva è dentro o fuori la sua coalizione?



Se lo chiedono anche gli altri compagni di coalizione, il coordinatore provinciale Giacomo Scala ha candidato Walter Alagna all’interno della lista “Noi Marsalesi” e ha affiancato il proprio simbolo “CentrALI per la Sicilia”.

I nodi dentro quella coalizione ci sono, verranno fuori al momento di un eventuale governo cittadino.

Il coraggio delle scelte è quello anche di non mettere tutti attorno ad un tavolo, la città potrebbe non capire. Ai cittadini non interessa quante poltrone ci saranno e per chi, ma cosa e come cambierà il volto della città.

Dal canto suo Grillo dice che con lui “finisce l'era dell'uomo solo al comando”.



E aggiunge che “mediante la governance si intende imprimere una svolta decisa al metodo fin qui adottato dall’amministrazione uscente, mettendo fine alla stagione dell’uomo solo al comando per inaugurarne una di concertazione e condivisione con i cittadini, i corpi intermedi e gli attori economici e sociali. La governance assicurerà una moderna ed innovativa forma di partecipazione per condividere scelte strategiche e rafforzare la fiducia tra l’amministrazione e la comunità locale. L’amministrazione che verrà deve necessariamente avere una visione che sia insieme politica, culturale e di sviluppo”.



Queste le biografie degli esperti.



Ing. Vincenzo D’Alberti



Esperto in Programmazione Economica e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

Componente dal 2009 del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il Dipartimento per il Coordinamento e la Verifica della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Offre il suo supporto tecnico al CIPESS, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica per il coordinamento delle politiche per lo Sviluppo Sostenibile in Italia.

Tra i più accreditati esperti del Comitato Economico e Sociale Europeo, recentemente ha lavorato alla valutazione della Strategia Europea per la Biodiversità pilastro fondamentale del Green Deal Europeo. È stato Vice presidente del Comitato tecnico per la Riduzione dei Gas Serra per il Governo Italiano e si occupa di politiche e misure in tema di accordi comunitari per la riduzione dei gas serra e la lotta ai Cambiamenti Climatici.

È docente di Politica Economica Ambientale e di Energetica.





Ing. Gianfranco Rossi



Ha ricoperto ruoli dirigenziali di primo piani in aziende private e partecipate in qualità di · Direttore Generale

- Direttore Commerciale

- Responsabile Relazioni Industriali

- Responsabile degli Affari Legali, Gare e Contratti

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- Delegato del Presidente ai fini della Sicurezza sul Lavoro

È stato Direttore di Esercizio del Sistema Tram Città di Palermo

È stato anche Direttore della Direzione Officine in Met.Ro. S.p.A. di Roma ruolo con il quale avvia il processo di riorganizzazione delle n. 5 officine di manutenzione corrente del materiale rotabile di Met.Ro. S.p.A.



Dott. Renato Briante



Docente di euro-progettazione sociale, ha collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania e attualmente insegna “Emarginazione e nuove marginalità” per un Master dell’Università di Tor Vergata.

Collabora dal 2001 con il Formez per la formazione dei quadri della P.A. e per l’accompagnamento tecnico alle Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato, in tema di sviluppo di politiche e di strumenti di governance nei sistemi di welfare. Dal 2014 assiste il Dipartimento Inclusione Sociale del Ministero del Lavoro e il Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Programma PAC Infanzia e Anziani. Per ISFOL e INAPP supporta il Ministero del Lavoro per la realizzazione dei programmi di azione biennale in materia di disabilità, Vita Indipendente e “Dopo di Noi”, dal 2015 al 2018. Nel 2017, collabora con I.D.I. – Istituto degli Innocenti per accompagnare il Dipartimento della Famiglia nella programmazione del PON Inclusione e nel supporto all’Osservatorio della Famiglia.

Ha collaborato con la Rete di Cooperative Sociali CGM e, attualmente, ricopre l’incarico di coordinatore della programmazione strategica per la FNAS – Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, con la quale ha realizzato, in collaborazione con i Ministeri dell’Interno e della Salute, il progetto SAVE, dedicato all’accoglienza degli immigrati e il progetto Co.EFFICIENTI, per la definizione di un sistema nazionale per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi. Dal 2016 è stato incluso dalla Regione Siciliana in un tavolo di esperti per la definizione di un progetto di legge sulla mediazione per l’inclusione sociale e dal 2015 fa parte di un Comitato Strategico internazionale per la definizione dello Spazio Europeo della mediazione sociale, con sede presso il CNAM di Parigi. Dal 1983 al 2000 è stato Presidente dell’AICS di Roma e socio fondatore del Forum del Terzo Settore.



Dott. Salvatore Ombra

Laurea in Economia e Commercio

Vicepresidente e Responsabile Amministrativo della società di Famiglia Ausonia, leader europeo nella produzione di gruppi elettrogeni. Già Assessore della provincia di Trapani e Presidente del CdA dell'aeroporto di Trapani (2007-2012), oggi presidente dell'Airgest.



Ing.Mario Fabio Sardo



Marsalese, classe ’71, nel 1998 consegue la laurea in Ingegneria civile con specializzazione in idraulica presso l’Università degli Studi di Palermo, svolgendo la propria tesi di Laurea dal titolo “ Recupero della costa Sud –Est del litorale di Marsala “ che tratta dello studio del moto ondoso e la sistemazione del tratto di litorale che va dalle Cantine Florio fino agli stabilimenti balneari compresa la progettazione di una pista ciclabile.

Dal 2000 è dipendente del CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI, del quale nel 2013 è stato nominato DIRETTORE GENERALE.

Attualmente svolge l’incarico, oltre che di dirigente del Consorzio di Bonifica 1 Trapani e DIRIGENTE DELL’ UFFICIO ESPROPRI , anche di Dirigente Tecnico del CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE che accorpa i Consorzi di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Gela.

Durante i primi anni della sua carriera professionale si è occupato, come INGEGNERE RESPONSABILE, della Gestione di tre dei quattro INVASI ricadenti nella provincia di Trapani (Rubino – Paceco e Zafferana) e si è subito contraddistinto per la propria preparazione e professionalità riuscendo ad ottenere dal Registro Italiano Dighe l’autorizzazione al massimo invaso e il conseguente collaudo delle stesse.

Nel 2003 viene affidata la DIREZIONE DEI LAVORI di numerosi interventi per la realizzazione di infrastrutture idrauliche come per esempio la realizzazione dell’acquedotto consortile ricadente nei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

Dal 2005 ad oggi svolge il ruolo di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per la realizzazione di numerosissime infrastrutture sia nella provincia di Trapani che nelle provincie di Agrigento e Siracusa ed è stato nominato altresì nel 2013 “COORDINATORE DELL’UFFICIO TECNICO DI SCOPO” per la realizzazione di un’opera strategica nel settore idraulico.

Nel 2019 è stato chiamato dal CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE (comprendente i Consorzi di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) a svolgere il ruolo di CONSULENTE in materia di programmazione e realizzazione di OO.PP.

Nel Settembre 2020 è stato incarico dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come INGEGNERE ALTO SORVEGLIANTE per la realizzazione di OO.PP. nella REGIONE BASILICATA.



Avv. Diego Maggio



Ex Dirigente Cassazionista dell’Avvocatura Provinciale e ex Dirigente pluriennale ad interim dei Settori Amministrativi: - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sviluppo Economico – Agricoltura –Turismo – Cultura – Informatica - Affari Generali / Istituzionali Edilizia Patrimoniale e Scolastica –Viabilità – Patrimonio - Protezione Civile - Organizzazione e Personale - Gare e Contratti della Provincia di Trapani. Oltre che una decennale esperienza amministrativa ai massimi livelli regionali, In questi decenni è stato uno degli animatori culturali della provincia specialmente per quanto riguarda il binomio cultura-mondo del vino. È uno dei più riconosciuti esperti del mondo vitivinicolo siciliano e del vino Marsala.



Ha ricoperto e ricopre incarichi quali:

Consigliere Delegato della FederVini - sez. Regionale Siciliana (1985-2017)

Consigliere Delegato del Consorzio di Tutela Vino Marsala (dal 1986 al 2017)

Cons. Del./ consulente giuridico Consorzio Valorizz doc Pantelleria (1997- 2018)

Ora Presidente Paladini dei Vini di Sicilia (dal 1994)

Ora Vice Presidente nazionale della Unione Giuristi Vite Vino (dal 1998)

Ora Socio dell’Accademia Italiana Vite Vino (dal 1999)

Già componente del Comitato Nazionale “Mezzogiorno” di Confindustria

Ora Delegato per la Sicilia Occidentale sui Gemellaggi dei Lions Clubs

Ora rappresentante Comune di Pantelleria in Comm.ne Min.le UNESCO

Ora Consulente Giuridico-Legale del Parco Archeologico di Segesta



Ing. Francesco Motta



Laureato in ingegneria dell’automazione. Esperto in materia di consulenza e servizi di ingegneria industriale, ambientale e della sicurezza.

Dott. Salvatore Agate

Una laurea a pieni voti in Gestione d’impresa, è manager d'azienda, direttore commerciale e della qualità di Selmar, azienda leader nel settore della dissalazione e del trattamento acque con sede a Marsala ed un marchio ben noto nei mercati internazionali.