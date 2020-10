Sicilia, caso Gregoretti: il Pm chiede archiviazione per Salvini

03/10/2020 11:21:00

Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l'archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini. E' quanto si apprende da ambienti giudiziari.

Sequestro di persona e abuso in atti di ufficio sono i capi di imputazione per il leader della Lega a Catania per l'udienza preliminare davanti al giudice Nunzio Sarpietro. La prima tappa di un procedimento che potrebbe portare al processo dell'ex ministro dell'Interno, oppure all'archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio.

Il leader leghista, arriva di fronte al gup, dopo la richiesta di giudizio fatta dal Tribunale dei ministri di Catania, richiesta che ha ottenuto il via libera del Senato lo scorso 12 febbraio. L'accusa formulata è quella di aver "abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell’unità navale Gregoretti della guardia costiera italiana dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio", quando fu disposta l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nell’ambito di un accordo per la distribuzione dei migranti in altri cinque paesi Ue.