20/10/2020 11:48:00

Tragedia questa mattina nel centro storico di Marsala.

Un uomo è morto cadendo dal tetto della sua abitazione in via XI Maggio. Nicola Arini, questo il suo nome, era salito sul tetto di casa per riparare l’antenna, quando è scivolato giù, per cause ancora da accertare ed è morto sul colpo.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri.