Salemi. Ardagna conquista l’argento al Concorso nazionale Fidapa "Donne e Progresso"

20/10/2020 16:48:00

Nei giorni scorsi ad Agrigento si e’ tenuta l’Assemblea Nazionale della FIDAPA BPW ITALY.



Erano presenti, tra gli altri, oltre che della presidente nazionale Maria Concetta Oliveri, anche la ministra Lucia Azzolina e il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Nel corso della manifestazione si è svolta la premiazione del Concorso Nazionale “FIDAPA DONNE E PROGRESSO” dedicato all’OPEN DAY FIDAPA, a cui hanno partecipato un centinaio di donne tutte dotate di talento e spirito creativo.

Il tema del Concorso e’ stata una scelta quasi obbligata.



La precarietà sanitaria e alcuni condizionamenti imposti dalla pandemia del covid- 19 dall’inizio dell’anno, hanno cambiato in molti stile di vita sia nel lavoro sia nei rapporti interpersonali.

Non poteva non prenderne atto anche la Fidapa, l’Associazione che trova la sua ragion d’essere proprio nel contatto quotidiano tra e con le persone.

Da qui la convinzione che occorreva trovare altri mezzi di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza della mission che la FIDAPABPWITALY porta avanti da anni nella società.

Ecco quindi l’idea di indire il “Concorso Nazionale Video OPEN Day 2020”.

Finalizzata appunto ad incentivare l’utilizzo di nuovi spazi comunicativi che la tecnologia digitale offre con risultati sorprendenti.



Un concorso di idee il cui tema e’ : “FIDAPA DONNE E PROGRESSO, Insieme oltre ogni forma di discriminazione”.

Sono arrivati alla Commissione giudicatrice qualche centinaio di lavori, ma solo 48 video provenienti dai sette Distretti con cui si articola l’organizzazione della FidapaBw, sono rimasti in lizza.

“Tutti meritevoli di apprezzamento per l’impegno, la creatività e lo spirito associativo profusi nella loro realizzazione” li ha qualificati la presidente Maria Concetta Oliveri, siciliana di Canicattì.

Ma la Commissione ha dovuto ovviamente sceglierne solo tre. La selezione non e’ stata facile. Le opere esaminate erano tutte di buon livello e meritevoli del premio.



Tanto da costringere la Commissione a conferire anche due menzioni speciali e rilasciare una pergamena di riconoscimento a tutte le Sezioni partecipanti.

Ha acquistato, quindi, un maggiore vaore il secondo posto conquistato da Tiziana Ardagna, past president, della sezione FidapaBpwItaly di Salemi.

Una medaglia d’argento portata a casa con legittimo orgoglio, prima di quella di Roma classificatasi al terzo posto.

Per chi volesse apprezzarli, segnaliamo che I tre video primi classificati sono presenti sul sito istituzionale FIDAPABPWITALY e su YOUTUBE.

Franco Ciro Lo Re