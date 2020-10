Trapani, seminario di diritto internazionale per i volontari de "Il Soccorso" Anpas

20/10/2020 13:00:00

Domenica 18 ottobre 2020 si è tenuto il primo Seminario sul Diritto Internazionale Umanitario per i primi Volontari de “Il Soccorso” Anpas Trapani.

Attività effettuata nel rispetto di tutte le norme previste dai vari decreti sul contenimento della diffusione del virus COVID19, si è tenuta dalle ore 9.30 alle ore 13.30 per sei soccorritori de “Il Soccorso” Anpas Trapani impegnati nelle attività di formazione continua e a 360 gradi, questa volta per apprendere i principi fondamentali del DIU (Diritto Internazionale Umanitario) con le informazioni sulla protezione delle vittime dei conflitti armati.

Un evento dai temi innovativi reso possibile dalla relatrice Chiara Poma che ha illustrato argomenti nuovi e interessanti in maniera chiara ed esaustiva anche a target non specializzati come i Soccorritori.

Secondo il responsabile della formazione dell'associazione "Il Soccorso" Pino Aceto, «con questo momento, si aggiunge una tessera al mosaico formativo del Soccorritore di Anpas, perchè anche con un'attività di questo tipo si stimola il "cittadino attivo" ad un ruolo attivo per la crescita personale». L'appuntamento è per il prossimo mese, per la formazione di altri sei soccorritori.