20/10/2020 09:59:00

Apre un nuovo negozio di abbigliamento a Trapani e cerca personale.

In questi giorni Dan John ha inaugurato a Trapani un punto vendita di oltre 120 metri quadrati nel centro città, in Piazza Martiri d’Ungheria 5, andando a rafforzare la sua presenza in Sicilia.

Sono stati introdotti ulteriori servizi, come la possibilità di fissare un appuntamento in negozio con un personal shopper, che sarà a completa disposizione e in esclusiva per il cliente.

Contestualmente, l’azienda avvia anche la selezione di alcune figure professionali, come shop assistent, personal shopper, store manager, vetrinista e responsabile commerciale, che andranno a supportare la gestione del singolo punto vendita. Per proporre la propria candidatura, inviare un’e-mail con curriculum e lettera di presentazione a workwithus@danjohn.com, inserendo nell’oggetto la città per la quale si invia la candidatura e la figura professionale.