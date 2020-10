Favignana, Emanuela Serra è il nuovo presidente del consiglio comunale

21/10/2020 16:04:00

Dopo tre anni che sono stati appannaggio di Ignazio Galuppo, è una donna il nuovo presidente del Consiglio comunale di Favignana.

La svolta è firmata da Emanuela Serra che siederà appunto nello scranno più importante del consesso civico isolano. Ha conseguito otto voti favorevoli. Quelli di una maggioranza compatta.

Nelle Amministrative, Emanuela Serra ha ottenuto 236 voti nella lista Vivere le Egadi che sosteneva il sindaco Francesco Forgione. E Galuppo? Ha abdicato, pur essendo stato indicato come presidente per la quarta volta. Un record al quale ha rinunciato con piacere per favorire Emanuela Serra.