In vendita i biglietti aerei per i voli da Trapani per Brindisi, Napoli e Parma

22/10/2020 14:57:00

Da oggi è possibile acquistare i biglietti aerei per volare da Trapani per Brindisi, Napoli e Parma.

Sono le tre rotte che la compagnia Albastar si è aggiudicata partecipando al bando per la continuità territoriale. In pratica verrà pagata con dei fondi pubblici per garantire questi collegamenti, che saranno operativi dal 1° Novembre prossimo. Albastar già collega Trapani con Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

I voli sono già acquistabili sul sito www.albastar.es. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es.

Ecco il dettaglio:



Trapani-Brindisi e viceversa, ogni martedì e sabato, a partire dal 3 novembre.

Tariffa da Trapani a tratta euro 50,93 (tutto incluso)

Tariffa da Brindisi a tratta euro 52,61 (tutto incluso)

Trapani-Napoli e viceversa, ogni martedì, a partire dal 3 novembre

Tariffa da Trapani a tratta euro 50,15 (tutto incluso)

Tariffa da Napoli a tratta euro 61,73 (tutto incluso)

Trapani-Parma e viceversa, ogni venerdì e domenica, a partire dal 6 di novembre

Tariffa da Trapani a tratta euro 50,93 (tutto incluso)

Tariffa da Brindisi a tratta euro 52,61 (tutto incluso)

Le tariffe residenti, correlate alla continuità territoriale, sono totalmente rimborsabili. Esse includono un bagaglio in stiva fino a 27 chilogrammi, un bagaglio a mano di 7 chilogrammi e un articolo aggiuntivo di piccole dimensioni come borsa da donna/zainetto. Permettono il cambio nome e data senza penali e il check-in gratuito fino a 25 ore prima della partenza del volo o in alternativa in aeroporto fino a 45 minuti prima della partenza.

Un’ulteriore riduzione del 10% sulle tariffe è applicabile per gli studenti universitari, i bambini al di sotto di 12 anni, gli anziani e gli invalidi.

Su tutti i voli è offerto gratuitamente un servizio snack per tutti i passeggeri.

Curiosità: da quando sono state annunciate le nuove rotte da Trapani Birgi Ryanair le ha inserite, quasi uguali, a Palermo.