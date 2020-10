Erice, Simona Mannina: "Le dimissioni della Miceli sono davvero molto strane"

22/10/2020 06:00:00

Simona Mannina, consigliere comunale ad Erice, cosa ha proposto per Piazza Pertini dopo aver appreso del nuovo Dpcm di Conte?

Vi è un problema di schiamazzi notturni e atti vandalici che ci portiamo dietro da diverso tempo. Lì i giovani lasciano bottiglie, rifiuti e di tutto e di più. Ho pensato, sentendo Conte, visto che da due anni e mezzo chiedo la videosorveglianza e che non è stato fatto nulla, di proporre grazie al nuovo Dpcm, di chiudere la piazza dalle 21 in poi perché i residenti della zona non ce la fanno più.

Mannina, il sindaco Daniela Toscano è stata reintegrata, la consigliera Miceli si è dimessa. Cosa è successo nel suo Comune in questo periodo?

Ad Erice sono successe diverse cose. Per quanto riguarda le tasse, l’amministrazione ha aumentato la tari, e lo ha deciso in un momento in cui c’è la pandemia da Coronavirus e con i problemi economici che tutti stiamo affrontando e proprio ora che forse si andrà verso un nuovo lockdown. Per quanto riguarda la sindaca non ho avuto il piacere di incontrarla, non è ancora tornata e non ha parlato con i consiglieri comunali. Le faccio gli auguri di buon proseguimento anche se non demordiamo con la sfiducia, perché il pensiero non cambia, al di là della rilevanza penale di quello che le viene contestato. Ritengo che ci sia un altro tipo di responsabilità che è quella politica.

Pensa che la sindacatura Toscano continuerà fino alla fine del mandato?

Ma guardi fino a un mese fa ero più speranzosa nel poter mandare a casa questa amministrazione, che io e alcuni colleghi riteniamo inadeguata a ricoprire questo ruolo. Ma prima eravamo in otto a pensarla così. La mozione di sfiducia per passare ha bisogno di 10 voti su 16. Oggi manca un pezzo. Nelle ultime votazioni si è visto che la maggioranza ha acquisito più forza rispetto a prima, grazie anche alle dimissioni della Miceli, consigliera di opposizione, arrivate un’ora e mezza prima che noi firmassimo e protocollassimo la mozione. Non erano stato detto nulla a noi dell’opposizione, nonostante abbiamo un gruppo whatsapp. Dimissioni davvero molto strane, perché viene a sedersi in consiglio comunale una delle migliori amiche della sindaca Toscano, la La porta, che sostiene la sindaca tanto che ha votato gli ultimi atti secondo le indicazioni della maggioranza consiliare. Tutto ciò purtroppo va a scalfire le nostre speranze. Le dichiarazioni della Miceli sono abbastanza contradditorie. I problemi familiari, sì, possono aver influito, ma sarebbe stata una forma di rispetto informare noi consiglieri che, dopo un’ora ci dovevamo vedere e invece non è stato fatto. Noi abbiamo parlato della consigliera La Porta con la Miceli, in quella famosa riunione, e di certo lei non ha detto che si voleva dimettere. Volevamo inserire tutto quello che voi avete pubblicato sulla consigliera La Porta e la Miceli era una di quelle che voleva mettere nella mozione di sfiducia e io dissi no, non trovano che c’entrasse nulla con l’operato della sindaca Toscano ad Erice e per questo non capisco questa scelta delle dimissioni.