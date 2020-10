Scienza: metano da Co2 prodotta da fermentazione del vino

23/10/2020 20:00:00

Una diretta web dai laboratori del Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’Università di Perugia per l’esperimento condotto dal Prof Stefano Falcinelli del dipartimento di Ingegneria e dall’ing. Andrea Capriccioli ex dipendente Enea.

Presente a Perugia , arrivato da Bruxells, il Prof. A. Pezzini membro del Comitato Economico e Sociale Europeo.

Una sperimentazione che riguardava la possibilità di trasformare in metano sintetico la CO2 di fermentazione del Vino che la startup marsalese de “ I Nuovi Mille “ aveva captato durante la recente campagna vendemmiale presso la prestigiosa Cantine Fina di Marsala ed inviata in bombola al succitato Dipartimento .

La valutazione dell’attività catalitica per la reazione di metanazione (CO2+4H2 = CH4+2H2O) è avveunta con successo e l’accensione della fiamma del bunsen ha fatto gioire i partecipanti alla chat.

In collegamento hanno assistito alla prova diversi professori dell’Università di Perugia, alcuni ingegneri di Enea. L’onorevole Eleonora Lo Curto e l’Assessore alle attività produttive del comune di Marsala Oreste Alagna, attenti ai principi dell’econimia circolare hanno voluto che la conferenza fosse realizzata all’interno degli uffici comunali.

Adesso si sono create le basi per una fattiva collaborazione tra Politica, Enti di ricerca, Amministrazioni pubbliche per rendere attuabile questa rivoluzione che riguarda l’economia locale. Gianfranco Maltese, Amministratore de I Nuovi Mille ha dichiarato: Da ora in poi potremo affermare, senza paura di essere smentiti, che consumando una bottiglia di vino siciliano, avremo contribuito a salvare il pianeta.

Molto soddisfatto l’Enologo Mario Ragusa che ha avuto modo di prospettare quali sono i suoi obiettivi a beve termine: in Sicilia, saremo in condizione di produrre entro qualche anno un vino unico al mondo “vino zero carbon foot print“.