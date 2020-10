Coronavirus in provincia di Trapani. In una settimana casi in crescita del 61%

23/10/2020 20:10:00

In una settimana casi in crescita del 61%

Aumentano in maniera vertiginosa ed esponenziale i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. In una settimana gli attuali positivi sono aumentati del 61,58%. Per attuali positivi si intendono i contagiati al netto dei guariti e dei deceduti.

I dati di oggi, venerdì 23 ottobre, indicano 677 attuali positivi al Covid nel Trapanese. Una settimana fa, venerdì 16 ottobre, il conto era di 419, con un aumento, appunto, di oltre il 61%. E' una crescita che se segue questo trend nei prossimi giorni porterà la provincia din Trapani a sforare la soglia dei mille positivi al Covid. Una crescita che se paragonata con quella della settimana precedente rende l'idea di come il virus circola in maniera più insistente. Nella settimana tra il 9 e il 16 ottobre infatti, si sono registrati 98 casi, con un aumento del 30,54% in più (il 9 ottobre avevamo 321 casi, il 16 ottobre 419).

La provincia di Trapani da quando è iniziata la pandemia ha avuto 1205 casi di Coronavirus, di cui 23 decessi, con un indice di letalità dell'1,90%, molto al di sotto della media nazionale.