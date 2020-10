Coronavirus, Musumeci annuncia chiusure in Sicilia nelle prossime ore 

23/10/2020 12:54:00

Anche in Sicilia si comincia a chiudere.

Come anticipato da Tp24, oggi ci sarà un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con alcune chiusure parziali e dei limiti alle attività.

Il governo regionale ha preso atto delle proposte avanzate dal Comitato tecnico scientifico siciliano per limitare il contagio del Coronavirus nell'Isola.

Nel pomeriggio è prevista un'interlocuzione con il ministro della Salute per valutare alcune delle proposte da adottare nel territorio siciliano.



Alla luce anche dei rapporti sull'andamento epidemiologico redatti dagli esperti, il presidente della Regione Nello Musumeci emanerà nelle prossime ore una propria ordinanza che avrà come filo conduttore la "linea della fermezza e del rigore" seppure con chiusure parziali, allo scopo di anticipare e contenere il diffondersi del contagio nel territorio siciliano.

Tra le misure che verranno introdotte ci sarebbe il ricorso alla didattica a distanza per le classi dal secondo al quinto anno delle scuole superiori, la chiusura dei locali alle 23 e il limite del 50 per cento della capienza nei mezzi pubblici, con l'Esercito coinvolto anche per allestire gli ospedali da campo. Ieri la Regione ha istituito la quinta zona rossa in Sicilia, a Torretta, nel Palermitano: scatta alle 14 di oggi e resterà in vigore fino al 30 ottobre dopo che 70 persone sono state trovate positive al coronavirus.