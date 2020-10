24/10/2020 22:35:00

Condannati anche in appello i “postini” di Matteo Messina Denaro, gli uomini dei pizzini.



La Corte d’Appello di Palermo ha infatti emesso sentenza nei confronti di Sergio Giglio di 51 anni, condannato a 13 anni e 4 mesi, Ugo di Leonardo di 78 anni, condannato a 12 anni entrambi per associazione mafiosa e Leonardo Agueci di 33 anni a 3 anni e 4 mesi per favoreggiamento, così come disposto in primo grado dal Tribunale di Marsala nel dicembre 2017.

I tre furono coinvolti nel blitz “Ermes” dell’agosto 2015, in cui furono arrestate undici persone, smantellando una delle più recenti reti di trasmissione di pizzini, con base in una masseria di Mazara del Vallo al servizio del super latitante Messina Denaro.

Nel processo era imputato anche il capo del mandamento di Mazara del Vallo, Vito Gondola, in passato autista di Totò Riina deceduto per cause naturali il 13 luglio 2017, la cui posizione venne dichiarata estinta dal Tribunale di Marsala. La Corte d’Appello inoltre ha confermato anche l’assoluzione ‘perchè il fatto non sussiste’ per Giovanni Mattarella, genero del boss Vito Gondola, che però nel 2018 è stato arrestato in un altra operazione giudiziaria (“Annozero”).

Nel processo si erano costituite parti civili i comuni di Castelvetrano, Salemi e Santa Ninfa, nonchè le associazioni ‘Antiracket e Antiusura’ di Alcamo e di Trapani, ‘La verità vive onlus’, ‘Centro Studi Pio La Torre’, ‘Confindustria Trapani’, ‘Codici Sicilia’ e ‘Codici onlus’.