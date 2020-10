Il Marsala Futsal battuto 2 a 4 dall'Alqamah, seconda sconfitta in 3 giorni

24/10/2020 23:03:00

Arriva la seconda sconfitta in pochi giorni del Marsala Futsal, stavolta la formazione azzurra deve pagare dazio ad una agguerritissima Polisportiva Alqamah che si impone 4 a 2 a domicilio. Con una partita ancora da recuperare, quella contro il Villaurea della quarta di campionato e con soli quattro punti in classifica, sabato prossimo la comitiva azzurra dovrà raggiungere Casteldaccia per affrontare la locale formazione.

Il Marsala contro l’Alqamah, dopo avere incassato l’uno a tre dal Real Termini, appena mercoledì scorso nel recupero della terza giornata di campionato, è stata costretta ad ingoiare un altro boccone amaro sul parquet di casa.

I lilibetani partono bene con il gol del vantaggio raggiunto già al terzo minuto con Pizzo, poi, nella seconda parte della prima frazione di gioco hanno abbassato l’intensità e lasciato l’iniziativa ai bianconeri che hanno raggiunto il pari con Castrogiovanni. I bianconeri, allo scadere hanno avuto la possibilità di chiudere il parziale in vantaggio con Pirrello che dal dischetto del tiro libero, si è fatto ipnotizzare da Sugamiele. Sull’uno a uno inizia il secondo tempo ed è subito l’Alqamah a trovare il vantaggio ancora con Castrogiovanni, bravo a raccogliere, indisturbato, in piena area di rigore il perfetto assist di Parrino e battere Sugamiele. Al 44esimo Pizzo si procura un penalty ma dal dischetto, lo stesso numero nove, calcia a lato. L’attaccante si rifà a nove dal termine con una fiondata su un calcio di punizione in movimento che sorprende Surugiu. Gli ospiti non si scompongono e con il Marsala sbilanciato in avanti, in campo con il quinto di movimento, trovano la doppietta di Parrino che consente di portare i tre punti alle pendici del Monte Bonifato

A fine partita, ovviamente deluso, Mister Anteri ha così commentato:

“La condizione fisica per adesso è la nostra grande pecca, sulla quale pesa lo stop di quindici giorni per la quarantena. Nulla toglie che abbiamo sbagliato l’approccio alla gara e mi auguro che da lunedì, a mente serena, analizzando gli errori fin qui commessi, troveremo la mentalità giusta per uscire da questo difficile momento”.

Il Tabellino della gara

Marsala Futsal

Sugamiele, Buffa, Pellegrino, Pizzo, Farina, Seccia, Di Girolamo, Foderà, Barry, Patti, Costigliola, Perrella, Allenatore Marco Anteri;

Polisportiva Alqamah

Surugiu, Rocca, Monteleone, Castrogiovanni, Parrino, Pirrello, Fumuso, Milana, Ruisi, Accardi, Grillo. Allenatore Antonino Emmolo;

Arbitri : Francesco Campione (sezione di Enna) e Gaspare Giarratano (sezione di Agrigento);

Marcatori: 3’ e 51’ Pizzo (M), 26’ e 32’ Castrogiovanni (A), 54’ e 58’ Parrino (A);

Ammoniti: 44’ Castrogiovanni (A), 55’ Pirrello (A);

Note: 29’ Pirrello (A) si fa parare un tiro libero, 45’ Pizzo (M) fallisce un calcio di rigore;

Giovanni Ingoglia