Campobello, dopo un anno di coma muore Vincenzo Pantaleo. Investito mentre era in bici 

24/10/2020 10:00:00

Vincenzo Pantaleo non ce l'ha fatta. Il pensionato 67enne di Campobello di Mazara e grande appassionato di ciclismo, è morto dopo un anno di coma causato da quel terribile incidente in cui è stato coinvolto mentre andava in bici, lungo la strada provinciale 81 Castelvetrano-Triscina.

Era il 23 novembre dello scorso anno quando Vincenzo, doveva uscire per la sua solita sgambata giornaliera in bici con i fratelli Giovanni e Simone. Purtroppo le cose andarono diversamente e Vincenzo uscì da solo. Quella fu la sua ultima uscita in bici. E' stato travolto da una macchina condotta da un pensionato, finì sul cofano della vettura e poi a terra e da allora non si è mai più risvegliato dal coma. Lo ricorda l'amico, è stato un vero amico e grade appassionato del ciclismo che amava praticare assieme ai suoi amici e ai fratelli.

"Bastava una telefonata tra di noi, ed eravamo subito in bici" ricorda il fratello, Giovanni, per cui sono ancora tanti gli aspetti da chiarire riguardo al sinistro che ha causato prima il coma e poi la morte del fratello. E lo stesso si appella a tutti agli automobilisti, affinché si faccia più attenzione alla guida e senza distrazioni.