Sicilia, pronto il concorso alla Regione per 1300 laureati e diplomati

25/10/2020 20:00:00

La Regione siciliana assumerà 1.340 diplomati e laureati: 1.300 posti saranno messi a bando per rimpinguare il personale dei Centri per l’impiego, altre 40 posizioni si libereranno negli uffici.La giunta regionale sta per dare il via a due nuovi concorsi per diplomati e laureati che prenderanno il via – presumibilmente – entro la fine dell’anno (salvo rinvii Covid-19).

Gli avvisi pubblici andranno in giunta la settimana prossima. La porzione più consistente della selezione è quella dei Centri per l’impiego. Circa la metà dei posti sarà riservata ai laureati, l'altra metà ai diplomati. Ci sarà una prova preselettiva con test di cultura generale.