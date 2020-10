Coronavirus, salgono a 785 i positivi nel trapanese. Alcamo 170, Trapani 158, Marsala 94

26/10/2020 15:03:00

Salgono a 785 i positivi nel trapanese, il dato è al netto di decessi e guariti. Venerdì scorso, giorno dell'ultimo aggiornamento, era di 677 positivi. Tra le città con più contagi c'è Alcamo con 170 positivi, poi Trapani con 158 e Marsala con 94.

I contagiati totali della provincia di Trapani sono così distribuiti nei 24 Comuni: Alcamo 170 (venerdì erano 148) , Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 9, Campobello di Mazara 9, Castellammare del Golfo 31, Castelvetrano 97, Custonaci 12, Erice 51, Favignana 8, Gibellina 1, Marsala 94 (venerdì erano 84), Mazara del Vallo 56, Paceco 11, Pantelleria 12, Partanna 3, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 23, Santa Ninfa 3, Trapani 158 (venerdì erano 127), Valderice 22, Vita 3, San Vito Lo Capo 4, Petrosino 1.

Per quel che riguarda i deceduti, sono 25 le persone morte dall'inizio della pandemia, i ricoverati in terapia intensiva sono 5, i ricoverati nei reparti Covid sono 37. I tamponi effettuati nella giornata di oggi, il dato è parziale, sono 551, mentre i tamponi per ricerca antigene sono 1240.