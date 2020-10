Sicilia, il bollettino del 26 Ottobre: 568 nuovi positivi, 11 vittime

26/10/2020 18:04:00

Sono 568 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia, circa 100 meno di ieri ma anche con meno tamponi. Undici le vittime (439 in tutto), come ieri. Trentacinque i ricoveri in regime ordinaria (677 in tutto) e tre in terapia intensiva in più (98).

Sono 4950 i tamponi, meno di ieri (5100) ma non in maniera marcata come le altre volte succedeva durante il fine settimana. In isolamento domiciliare ci sono 10170 persone, 6081 i guariti (+167), per un totale di 17425 casi dall'inizio dell'epidemia.



Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo 220 positivi in più, Catania121, Messina 89, Trapani 3, Ragusa 2, Siracusa 65, Agrigento 35, Enna 24, Caltanissetta 9.