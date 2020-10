La Commemorazione dei Defunti ai tempi del Covid. Regole e consigli città per città in provincia di Trapani

27/10/2020 06:00:00

Ingressi scaglionati, mascherine, orari prolungati per smaltire l’affluenza, e in alcuni casi ingressi anche in ordine alfabetico.

E’ la commemorazione dei defunti ai tempi del Coronavirus in provincia di Trapani. In vista della festività dei Morti i Comuni della provincia di Trapani hanno adottato tutta una serie di regole per evitare che nelle giornate da “bollino rosso” i cimiteri vengano presi d’assalto con il conseguente rischio di contagi da Coronavirus. Il suggerimento è quello di andare a far visita al proprio caro defunto in questi giorni o quelli successivi all’1 e al 2 novembre per evitare la calca della festività.

Ecco quindi le regole città per città.



TRAPANI



Il Comune di Trapani detta le regole, in materia anti-Covid, in occasione della ormai imminente Commemorazione dei defunti.

Quest’anno, a causa della pandemia, la tradizionale ricorrenza è stata allargata con l’istituzione della “Settimana per la Commemorazione dei Defunti” compresa tra il 28 ottobre e il 4 novembre per scongiurare affollamenti al cimitero. Nei giorni 28, 29, 30, 31 ottobre e nei giorni 1, 2, 3 e 4 novembre l’accesso al cimitero è stato organizzato secondo precise modalità.

Orario d’ingresso. L’orario d’ingresso sarà continuato dalle ore 7,30 alle ore 17 con contingentamento numerico prudenziale di 200 visitatori per accesso e, quindi, per una potenziale compresenza di 600 visitatori che dovranno essere muniti di mascherina e osservare la distanza di almeno un metro.

Accesso ed uscita. L’accesso e l'uscita, esclusivamente pedonali, avverranno dall’ingresso prospiciente piazza Cimitero; dall'ingresso prospiciente il lungomare Dante Alighieri; e dall'ingresso di via della Seppia.

Vigili urbani e associazioni di volontariato. A vigilare sul rispetto delle regole, gli agenti della polizia municipale, mentre all’interno del cimitero opereranno 20 volontari. Quattro saranno posti a presidio del cancello di piazza Cimitero; quattro a presidio del cancello del lungomare Dante Alighieri; quattro a presidio del cancello di via della Seppia. Le restanti unità, unitamente al personale comunale, attueranno all'interno dell'area cimiteriale l’azione di vigilanza per il rispetto del distanziamento.

Protezione Civile. Il servizio di Protezione civile comunale provvederà a predisporre agli ingressi un percorso transennato con segnaletica orizzontale che indichi l’accesso e l’uscita dei visitatori. Il Comando di polizia municipale assicurerà in prossimità dei cancelli un adeguato servizio esterno per evitare assembramenti tra i visitatori in entrata e in uscita. Energetikambiente. La ditta garantirà la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, costituiti prevalentemente da fiori secchi ed accessori, in maniera continuativa e senza interruzioni dalle ore 7,30 alle ore 17,30. Le associazioni di volontariato provvederanno, invece, a sanificare i servizi igienici con un intervallo di 2 ore circa, a garantire assistenza ai portatori di handicap pur non consentendo l’accesso ai veicoli privati, compresi quelli muniti di permesso, a garantire il primo soccorso in caso di malessere. Due operatori indosseranno costantemente lo zainetto con il kit salvavita che comprende anche il defibrillatore. Inoltre, un’ambulanza sosterà fino alle 17 nell’area antistante l’ingresso di piazza Cimitero.

Mascherine e gel. I volontari agli ingressi saranno muniti di, termoscanner, gel disinfettante per le mani e di mascherine che distribuiranno ai visitatori che ne saranno sprovvisti.

Visitatori. I cittadini dovranno entrare con la mascherina regolarmente indossata, dopo aver sanificato le mani con il gel posto all’ingresso e potranno permanere all’interno del cimitero al massimo per un periodo di un'ora. A partire dal giorno 26 saranno sospese tutte le attività di tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione; nonché di manutenzione delle cappelle e loculi. Sarà, infine, celebrata la sola Messa in memoria dei Defunti il giorno 2 novembre alle ore 9,45 nel rispetto del norme anti-Covid.

"I nostri cari defunti - dichiara il sindaco Giacomo Tranchida - ci vogliono in piena salute. Evitiamo, pertanto, nei giorni 1 e 2 novembre di precipitarci tutti ed in massa ai cimitero".



MARSALA

Il Comune di Marsala ha emesso un provvedimento, con alcune disposizioni.

Innanzitutto, si ampliano le giornate di ingresso al luogo sacro, con le visite che si potranno effettuare nei giorni 30 e 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre, in orario continuato dalle 8 alle 17.

Si potrà essere dentro al cimitero massimo in 200. Quindi si potrà entrare solo quando non ci saranno dentro più di 200 persone.

In prossimità di ciascun cancello saranno installate transenne per disciplinare il flusso in entrata e in uscita, con conseguente obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni per una corretta circolazione pedonale. La mascherina va indossata sia all'esterno che all'interno del Cimitero.

Per pulire il cimitero, il 28 e il 29 non sarà consentito l'ingresso al pubblico.

MAZARA DEL VALLO



Nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in occasione della ricorrenza dei defunti, il Cimitero comunale sarà aperto alle visite ma con alcune prescrizioni che sono contenute nell’ordinanza n. 104 firmata dal Sindaco Salvatore Quinci, vista la necessità di porre in essere misure di contenimento epidemiologico.

Queste le disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale:

1. - Le visite al Cimitero Comunale, nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre potranno svolgersi dalle ore 8 alle ore 17.

2. - L’accesso all’area cimiteriale è consentito solo ed esclusivamente dagli ingressi posti nella via Paisiello con l’uscita dalle porte di via della Pace.

3. - L’accesso sarà contingentato nel numero massimo di 200 visitatori per ciascuna porta d’ingresso, per consentire il ricambio in base al deflusso e con una permanenza all’interno dell’area cimiteriale di 30 minuti.

4. - E’ obbligatorio l’uso della mascherina sia all’esterno che all’interno del Cimitero ed evitare assembramenti di oltre 6 persone.

5. - Per non ostacolare il libero transito è vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie, cavalletti ed altro materiale ingombrante.

6. - In prossimità dei cancelli saranno installate transenne per disciplinare l’ingresso e ridurre possibili assembramenti, con conseguente obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni che indirizzano la circolazione pedonale.

7. - E’ vietato l’accesso di veicoli nell’area cimiteriale con esclusione dei mezzi di servizio.



Si ricorda che fino al 30 ottobre il normale orario di accesso al Cimitero è previsto tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 17, la domenica ed i festivi dalle ore 8 alle ore 13.

Si ribadisce che nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre le visite al Cimitero Comunale potranno svolgersi dalle ore 8 alle ore 17.





ALCAMO

L’Amministrazione ha regolamentato l’ingresso presso i cimiteri comunali, durante il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26 Ottobre al 4 Novembre 2020.

I cimiteri comunali, da lunedì 26 Ottobre a mercoledì 4 Novembre, sono aperti ai cittadini per le visite dalle ore 7:30 alle ore 17:00 continuativamente.

Dopo il periodo di Commemorazione dei defunti, a partire dal 5 novembre al 31 marzo 2021 i cimiteri saranno aperti ai cittadini per le visite ai defunti, tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00 incluso i giorni festivi infrasettimanali e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai servizi cimiteriali, Vito Lombardo “la nostra comunità nutre un profondo rispetto per i propri cari che sono venuti a mancare e durante il periodo di Commemorazione dei defunti le visite al cimitero sono numerose, ma considerato il momento molto delicato per l’emergenza sanitaria, è indispensabile evitare gli assembramenti, rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina, perché la difesa della propria salute equivale alla difesa della salute comune”.



Ed ancora sempre per il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26 ottobre al 04 novembre è vietato: l’ingresso ai cimiteri comunali per qualsiasi veicolo destinato al trasporto privato(anche per gli autoveicoli destinati al servizio di disabili muniti di permesso); depositare dentro i cimiteri comunali ed in prossimità di sepolture utensili vari e rifiuti di qualsiasi genere;

la sosta di automezzi in prossimità dei cancelli d’accesso ai cimiteri nonché la fermata nella

stradina di accesso laterale al cimitero Spirito Santo Nuovo; ed infine, all’interno dei cimiteri è altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, fare fotografie e qualunque atto contrario al pubblico decoro.



I lavori di pulizia presso le sepolture da parte dei privati e gli interventi manutentivi possono essere effettuati entro e non oltre giovedì 29 Ottobre, mentre le estumulazioni/esumazioni saranno sospese dal 29/10/2020 al 06/11/2020; sono garantiti, invece, i seppellimenti d’urgenza.



Infine, dichiara l’assessore alla mobilità urbana, Filippo Salato “abbiamo predisposto per i giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre un servizio gratuito di bus navetta affidato alla ditta Reginella Bus s.r.l., proprio per agevolare coloro che desiderano recarsi al cimitero e non hanno la possibilità di farlo autonomamente. Le corse saranno ogni 30 minuti, area di parcheggio in Piazza della Repubblica e zona Cimitero, ed avranno il seguente percorso Piazza della Repubblica, Piano S. Maria, via Maria Riposo, Viale Europa, Viale Italia, Piazza Pittore Renda, Corso Generale dei Medici, via U. Foscolo, Piazza San Pio da Pietrelcina, via Orto di Ballo, via Spirito Santo, via san Gaetano, zona Cimitero”.

Qui invece le disposizioni del Comune di Favignana.









CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Cimitero comunale aperto ad orario continuato per sei giorni, dal 29 ottobre al 3 novembre, dalle ore 8 del mattino alle ore 17. Obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale per accedere al cimitero in occasione della commemorazione dei defunti così da non concentrare gli accessi nelle giornate dell'1 e 2 novembre.



«Invito i cittadini ad andare al cimitero nelle altre giornate di apertura e non concentrarsi su giorno 1 e 2 novembre -dice il sindaco Nicolò Rizzo rivolgendosi ai cittadini-. Siamo in una fase delicatissima della pandemia da Covid 19 e per questo per la commemorazione dei defunti abbiamo predisposto l'apertura continuata del cimitero dal 29 ottobre al 3 novembre. Confido nel senso di responsabilità dei miei concittadini che sapranno rispettare le regole, indossare le mascherine e mantenere le distanze. Ne va della salute di tutti e non possiamo permetterci nessuna distrazione poiché i contagi sono in crescita».



Il sindaco Nicolò Rizzo fa appello ai cittadini perché nella prossima ricorrenza della commemorazione dei defunti, i cittadini non si riversino nel cimitero comunale tutti nelle giornate dell’1 e 2 novembre poiché il camposanto rimarrà aperto fino alle ore 17, per sei giorni di seguito, da giovedì 29 ottobre a martedì 3 novembre. Gli ingressi saranno controllati da personale della polizia municipale e protezione civile.

Nella giornata che precede l'apertura continuata, cioè mercoledì 28 ottobre, il cimitero sarà aperto dalle ore 8 alle ore 13.



«Occorre molta prudenza poiché i numeri del contagio sembrano essere destinati a crescere. Invito tutti ad evitare allarmismi, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale in ogni circostanza-invita, ancora il sindaco Nicolò Rizzo-. Per precauzione è stata predisposta la sanificazione di alcuni edifici comunali quali il castello e la biblioteca e, di concerto con il dirigente scolastico, anche dei plessi Mignosi e Pirandello e la quarantena precauzionale di una classe della scuola media Pascoli che sarà anch'essa sanificata. Auguriamo una pronta guarigione ai concittadini positivi al covid 19 invitando tutti ad essere attenti e responsabili»

PETROSINO

In occasione della Commemorazione dei Defunti, nei giorni 1 e 2 novembre il Cimitero comunale di Petrosino effettuerà orario continuato, dalle ore 8 alle ore 18, per consentire di rendere omaggio ai propri cari scomparsi. Si informa la cittadinanza che, nel rispetto delle attuali normative anti-contagio, saranno previsti ingressi scaglionati e in ordine alfabetico (cognome della persona, del capofamiglia o del rappresentante del gruppo di congiunti) nelle due giornate per evitare sovraffollamento e assembramenti. Gli ingressi saranno consentiti fino alle ore 17 e verranno registrati. Verrà anche misurata la temperatura corporea.

Ecco di seguito l’articolazione degli ingressi:

1 novembre: (entrata cancello 1 e cancello 2 – uscita cancello 3 e cancello 2)



Dalle ore 8 alle ore 11 dalla lettera A alla lettera G;



Dalle ore 11 alle ore 14 dalla lettera H alla lettera P;



Dalle ore 14 alle ore 17 dalla lettera Q alla lettera Z.

2 novembre: (entrata cancello 3 e cancello 2 – uscita cancello 1 e cancello 2000)



Dalle ore 8 alle ore 11 dalla lettera Q alla lettera Z;



Dalle ore 11 alle ore 14 dalla lettera H alla lettera P;



Dalle ore 14 alle ore 17 dalla lettera A alla lettera G.

Inoltre, attraverso un’ordinanza del Sindaco Gaspare Giacalone è stata predisposta la chiusura totale del Cimitero per sabato 31 ottobre, al fine di effettuare la pulizia straordinaria. Il Cimitero, invece, resterà aperto dal 26 al 30 ottobre, ogni giorno dalle ore 8,30 alle ore 17, per consentire la deposizione dei fiori e la pulizia delle cappelle. Pertanto, si invita la cittadinanza a non concentrare le visite ai propri cari soltanto nei giorni 1 e 2 novembre, ma di farle anche nei giorni precedenti e successivi. Infine, si informano i cittadini con difficoltà motorie che per poter usufruire del servizio di trasporto e mobilità all’interno del Cimitero bisognerà necessariamente procedere alla prenotazione chiamando il numero telefonico 348.4766456.

PACECO

Orari straordinari di apertura del cimitero comunale di Paceco, con ingressi limitati in base alle iniziali dei cognomi dei capifamiglia, sono fissati per le giornate del 31 ottobre e dei primi due giorni di novembre; inoltre, da oggi fino al prossimo 3 novembre, l’accesso e la permanenza al cimitero comunale sono consentiti per un massimo di 300 visitatori contemporaneamente.

Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata oggi dal Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, per regolamentare l’apertura al pubblico del cimitero comunale in occasione della festività di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, “al fine di favorire e di diluire il notevole afflusso di visitatori previsto in concomitanza di queste giornate”, in considerazione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19 fissate nei più recenti DPCM e della necessità di limitare qualsiasi forma di assembramento di persone che possa diventare occasione di potenziale contagio.

Queste le disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale:

1) Sabato 31 ottobre, con orario di apertura dalle 8 alle 18, è consentito l’accesso al cimitero comunale esclusivamente per i nuclei familiari con iniziali del cognome del capofamiglia o dell’accompagnatore (in caso di persone bisognose di accompagnamento fisico) dalla lettera A alla lettera F.

2) Domenica 1 novembre, con orario di apertura dalle 8 alle 18, è consentito l’accesso al cimitero comunale esclusivamente per i nuclei familiari con iniziali del cognome del capofamiglia o dell’accompagnatore (in caso di persone bisognose di accompagnamento fisico) dalla lettera G alla lettera N.

3) Lunedì 2 novembre, con orario di apertura dalle 8 alle 18, è consentito l’accesso al cimitero comunale esclusivamente per i nuclei familiari i con iniziali del cognome del capofamiglia o dell’accompagnatore (in caso di persone bisognose di accompagnamento fisico) dalla lettera O alla lettera Z.

4) A decorrere dalla data della presente Ordinanza e fino alla data del 3 novembre 2020, l’accesso e la permanenza al cimitero comunale sono permessi per un massimo di 300 visitatori presenti contemporaneamente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- l’accesso sarà consentito esclusivamente ai visitatori che indossino una mascherina protettiva e che al contempo osservino la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto, ad eccezione di quelli in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e fermo restando il divieto di assembramento;

- una volta raggiunto il numero massimo di visitatori contemporaneamente presenti, il visitatore successivo potrà accedere solamente dopo l’uscita di un altro visitatore;

- durante la visita e durante le fasi di accesso ed uscita, i visitatori dovranno mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

- dagli obblighi dell’uso della mascherina protettiva, sono esclusi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. Sono altresì esclusi in bambini di età inferiore a sei anni.

5) Dal 31 ottobre al 2 novembre sono sospesi i servizi cimiteriali di iniziativa privata nel cimitero comunale, come manutenzione, ristrutturazione di tombe e posa in opera di lapidi, tombe a terra ed epigrafi, nonché l’accesso delle autovetture dentro il cimitero.

Nello stesso periodo, la Polizia municipale e la Protezione civile saranno impegnati in servizi di vigilanza e assistenza, dentro e fuori il cimitero comunale.