Coronavirus, i giorni difficili della provincia:  Alcamo 200 casi, Trapani 192, Marsala 105 ... 

27/10/2020 21:50:00

Alcamo con 200 casi, Trapani con 192, Marsala con 105 e Castelvetrano con 99. Sono le quattro città della provincia più colpite dal coronavirus. E per il nostro territorio sono giorni difficili, perché il balzo del contagio sta mettendo a dura prova il sistema di tracciamento dei contagi, e i posti letto nell'ospedale di Marsala si vanno riempiendo a vista d'occhio, nonostante ci sia ancora chi nega l'esistenza stessa del virus.

Eppure in provincia siamo passati 785 casi di ieri ai 911 di oggi. In appena ventiquattro ore abbiamo ben 126 positivi in più.

Non resta da fare che attenersi alle prescrizioni, e uscire solo per necessità, o per lavoro, mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro, l'uso della mascherina sempre, una costante pulizia delle mani. Si tratta anche di sensibilizzare gli altri, e di scaricare l'app Immuni che, se messa a regime, è in grado di tracciare i possiibli contagi, evitando la diffusione del virus.