Confcommercio, Turano: "Nomina Patrizia Di Dio riconoscimento per la Sicilia"

27/10/2020 09:10:00

“Esprimo il più sincero apprezzamento per la scelta del presidente Carlo Sangalli di nominare Patrizia Di Dio vice presidente nazionale di Confcommercio. La presenza di una imprenditrice siciliana ai vertici dell’associazione è un importante riconoscimento per il mondo produttivo siciliano, mi auguro si possa continuare sulla strada della collaborazione tra associazioni, parti sociali e istituzioni per rilanciare un settore che già provato da una lunga crisi ora deve fare i conti anche con le conseguenze dell’emergenza sanitaria”.

Lo afferma Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana.