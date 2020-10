Coronavirus, Italia: dieci giorni per decidere se chiudere tutto 

29/10/2020 08:52:00

Il coronavirus in Italia e nel mondo, oggi, 29 Ottobre 2020:

Da domani la Francia chiude di nuovo. Però restano aperte le scuole, gli uffici pubblici e le fabbriche. Servirà l’autocertificazione per uscire di casa.

• Anche Angela Merkel ha annunciato un “lockdown light” di un mese: in Germania chiudono bar, ristoranti cinema e teatri, ma restano aperti negozi e scuoleù

• Conte temporeggia e si dà dieci giorni per vedere se le misure del nuovo Dpcm hanno effetto. Solo dopo deciderà su un eventuale lockdown. Alla Camera il premier dice che siamo nello «scenario di tipo 3» previsto dal comitato tecnico-scintifico

• Emiliano ha chiuso tutte le scuole in Puglia. Ammessa solo la didattica a distanza

• Altre manifestazioni e altre violenze. I ristoratoti protestano pacificamente apparecchiando all’aperto sulle piazze d’Italia (tovaglie bianche, cristalli) diecimila tavole

• I nuovi contagi in Italia si avvicinano a 25 mila con quasi 200 mila tamponi. Invariato il tasso di positività, stabile al 12,5%. Altri mille ricoverati in più, 125 in terapia intensiva

• C’è un focolaio alla Scala. Positivi anche Carlo Conti e il presidente della Cei Gualtiero Bassetti

• Secondo il Viminale non c’è stata una regia unica per le proteste e gli scontri in varie città

• Oltre 500 mila di casi di Covid nel mondo in un giorno. In Cina 42 nuove infezioni, il dato più alto da agosto. Le regioni di Madrid, Castilla-La Mancha e Castilla y León chiudono i confini

• Ursula Von der Leyen assicura che nella Ue, da aprile, saranno disponibili fino a 50 milioni di dosi di vaccino.

Ieri la Francia ha contato 69.854 nuovi casi di coronavirus, 767 decessi, 2.821 ricoveri, 372 dei quali in terapia intensiva. Alle otto di sera Emmanuel Macron ha parlato alla nazione e ha annunciato un lockdown «almeno fino al 1° dicembre» perché «siamo sommersi, serve un colpo di freno brutale». A partire da domani in Francia chiuderanno bar, ristoranti, cinema, teatri e sale da concerto e tutte le attività considerate non essenziali. Rimarranno aperte le scuole e alcuni luoghi lavoro. «Tutti quelli che potranno rimanere a casa, dovranno farlo - ha spiegato Macron - ma resteranno aperti uffici pubblici, aziende agricole, alcune fabbriche perché l’economia non può affondare». Le case di cura e le case di riposo potranno essere visitate. Per uscire di casa occorrerà un’autocertificazione. Il presidente ha chiarito che bisognerà «portare le mascherine anche all’interno della propria abitazione se ci si trova in presenza di familiari».

In Germania un mese di lockdown leggero

Dopo oltre quattro ore di riunione con i presidenti dei Länder tedeschi, Angela Merkel ha annunciato che da lunedì in tutta la Germania entrerà in vigore un lockdown parziale. Per quattro settimane chiuderanno ristoranti, bar, cinema e teatri. Rimarranno aperti negozi e scuole. Annullati tutti gli eventi pubblici, anche sportivi. La Bundesliga prosegue a porte chiuse. Le riunioni all’aperto non possono superare i dieci partecipanti. Vietate anche le visite a parenti e famigliari se comportano viaggi. Vietato pernottare in albergo per turismo.



Conte si dà dieci giorni prima del lockdown

Dieci giorni. È questo l’arco di tempo che Giuseppe Conte si è dato per capire se e come prendere ulteriori misure restrittive. «Diamoci dieci giorni per valutare l’impatto dell’ultimo Dpcm, e poi decidiamo», ha ribadito martedì notte durante il vertice a Palazzo Chigi coi capigruppo di maggioranza [Valentini, Foglio]. Ieri, nel question time alla Camera, il presidente del Consiglio ha spiegato che l’Italia sta vivendo lo «scenario di tipo 3» previsto dal Comitato tecnico scientifico. Uno scenario che prevede «possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio, anche su base oraria, possibilità di lezioni scaglionate per la scuola, incremento dello smart working per decongestionare i trasporti. A tali misure si è attenuto il governo nell’adozione del Dpcm».

«Le proiezioni del Comitato tecnico scientifico indicano che il record di contagi di ieri (+24.991 casi) sarà polverizzato da quello di oggi, di domani e dopodomani. Gli ospedali sono al collasso» scrive Repubblica.