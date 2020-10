Prima sconfitta interna in A2 di pallamano per la TH Alcamo, Mascalucia vince 28 a 30

29/10/2020 18:46:00

Th Alcamo sconfitta al suo debutto interno nel campionato di serie A2 di Pallamano 28 a 30 contro il Mascalucia. Nel deserto del Nuovo Palaverga, si è giocato rigorosamente a porte chiuse, dopo le ultime disposizioni governative inerenti l'emergenza Covid. Un vero peccato visto l’evolversi avvincente della gara.

L’incontro che doveva giocarsi il 10 ottobre, allora rinviato per la positività di un giocatore Etneo, è stato arbitrato dall'inedito duo siracusano Schiavone - Castagnino designati al posto dei palermitani Romana - Nania.

Gara bella, equilibrata e ricca di emozioni, come dice anche il risultato, macchiata solo da una discutibile conduzione arbitrale.

Buon l’avvio di match per i padroni di casa che presi per mano dal miglior Vito Vaccaro, (nella foto), di inizio stagione, ha imposto il ritmo gara nella prima frazione di gioco, conclusa comunque in parità sul punteggio di 15 a 15. L’inizio della ripresa è tutta di marca etnea con la TH Alcamo che deve recitare il mea-culpa per aver fallito subito il vantaggio per poi essere sempre costretta a inseguire il punteggio fino all’epilogo del match. Vaccaro, in assoluto è stato l’ultimo a mollare la presa con un goal a 40 secondi dalla fine che ha ridotto il gap di sole due lunghezze ma che non è bastato per riequilibrare un risultato che ha premiato la squadra che ha sbagliato meno.

Molta delusione e amarezza in casa Th Alcamo per una sconfitta che brucia per alcune scelte arbitrali sfavorevoli e per l'infortunio di Lipari.

Bisogna subito rimboccarsi le maniche, tornare a lavoro e prepararsi per sabato ad un’altro impegno interno con il Noci, attuale capolista del campionato e candidato numero uno ai play per la promozione in A1.

Il tabellino della gara

Th Alcamo - Hc Mascalucia 28-30 (15-15)

Th Alcamo : Governale, Benenati, Dattolo 1,Fagone 5,Giorlando, Grizzo, Lipari, Martino, Orlando, Saitta 3,Saullo 2, Scire' 4, Trovato, Vaccaro V. 13, Vaccaro G., Stellino. All. Benedetto Randes;

Hc Mascalucia : Coppola, Barbagallo, Cardaci 1,Cardullo 5, Consoli 10,Costanzo 9, Mineo 2,Pappalardo 2,Portaro, Santonocito, Villani, Xhetani 1, Di Mauro.

All. Salvo Cardaci;

Arbitri : Schiavone e Castagnino;

Giovanni Ingoglia