29/10/2020 16:13:00

Salgono a 944 i positivi in provincia di Trapani. Sono 34 le vittime, due in più rispetto a ieri.

Fa un nuovo grande balzo in avanti tra le città Alcamo con 212 positivi, ieri se ne registravano 193. Tra le altre città, quelle più infette rimangono Trapani con 189 (ieri erano 186), Marsala con 120 (ieri erano 112) e Castelvetrano 97.

Da segnalare invece la situazione di Salemi, con una diminuzione costante delle positività. Oggi la città prima e unica zona rossa della provincia nel corso della prima ondata, conta 16 positivi.

Ecco come sono distribuiti i 944 positivi nei 24 Comuni trapanesi: Alcamo 212, Buseto Palizzolo 8, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 11, Castellammare del Golfo 42, Castelvetrano 97, Custonaci 16, Erice 62, Favignana 7, Gibellina 4, Marsala 120 (ieri erano 112), Mazara del Vallo 53, Paceco 15, Pantelleria 20, Partanna 6, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 16, Santa Ninfa 3, Trapani 189 (ieri erano 186), Valderice 34, Vita 4, San Vito Lo Capo 12, Petrosino 5. I ricoverati in terapia intensiva sono 7, i ricoverati nei reparti Covid sono 34. I tamponi molecolari effettuati oggi sono 238, quelli per la ricerca dell'antigene sono 624.