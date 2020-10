La Sigel Marsala ha avuto spostata un'altra gara di campionato causa Covid

Con una nota stampa societaria assai stringata la società del Marsala Volley ha comunicato il rinvio della prossima gara del campionato Nazionale di serie A2 che doveva disputarsi al Centro Federale Pavesi di Milano questa domenica. Ecco quanto scritto:

"S.S.D.R.L. Marsala Volley comunica che la Lega Volley Femminile Serie A, dopo avere ricevuto un’informativa da parte del Club Italia relativa ad alcune positività al virus SARS-CoV-2 emerse nel gruppo squadra delle federali, ha disposto il rinvio della gara di campionato di A2 Nazionale tra Club Italia Crai e Sigel Marsala Volley, valevole per l’8ª giornata di andata nel girone “Ovest”, fissata per domenica 1 novembre 2020 p.v., ad altra data che verrà resa nota in seconda istanza dalla stessa Lega Volley Femminile Serie A"