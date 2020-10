Trapani, buttano rifiuti per strada. Beccati dalle telecamere

30/10/2020 14:07:00

Continua a Trapani la caccia del Comune agli incivili che abbandonano rifiuti per strada.

Attraverso le foto trappole, il personale delle Guardie Ambientale, di concerto con la Polizia Municipale di Trapani, sono al lavoro, spesso in orari serali e notturni, per smascherare quanti non hanno alcuna remora nell’abbandonare rifiuti per strada, di fronte le proprie abitazioni.

Al momento sono in corso le operazioni di individuazione dei soggetti ripresi che successivamente saranno sanzionati.



“Chi sporca la città – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida – fa danni non solo al decoro urbano ma anche alle tasche di tutti i cittadini trapanesi, atteso che necessariamente bisogna sostenere ulteriori cospicue spese di bonifica”.