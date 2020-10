Dpcm anti-Covid. Domenica la protesta a Trapani

30/10/2020 09:05:00

Trapani si prepara alla grande manifestazione di protesta in programma domenica alle 18,30.

In piazza scenderanno gli operatori economici più colpiti dal nuovo decreto anti-covid, quelli in pratica che non possono più lavorare come i ristoratori L’appuntamento è a piazza Vittorio Emanuele. Non è stato autorizzato dalla questura, per scongiurare assembramenti ma anche per ragioni di sicurezza, il corteo che doveva prendere il via da piazza Martiri d’Ungheria, attraversare la via Fardella per poi raggiungere la Prefettura.



I manifestanti si raduneranno a piazza Vittorio Emanuele per far sentire la propria voce. La scorsa sera, sempre a piazza Vittorio Emanuele si era svolto un flash mob con la partecipazione di circa 200 persone. Una manifestazione spontanea nata sui social. Quella di domenica, però, sarà una manifestazione organizzata e si prevede, pertanto, la presenza di più persone per dimostrare che “Trapani c’è”.