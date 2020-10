Villabuona e Campagna: "Preoccupano le dimissioni della segretaria del Pd di Erice"

30/10/2020 08:15:00

"Le dimissioni di Mariella Barraco dalla carica di Segretaria di circolo di Erice ma soprattutto le motivazioni addotte, ci lasciano rammaricati e preoccupati.

Gli attacchi subiti in questi mesi dalla Segreteria, colpevole di aver firmato un comunicato in cui chiedeva insieme alla Presidente del Partito e al Segretario provinciale le dimissioni della Sindaca di Erice, sono gravi e dimostrano l’impossibilità di portare avanti un percorso sereno ad Erice che già veniva dalle dimissioni del precedente Segretario. Eppure proprio noi, da sempre critici verso un certo modo di fare politica, avevamo votato con generosità una segretaria voluta da altri, pur di favorire un percorso unitario, altri che oggi le addebitano una colpa non sua, senza avere il coraggio allora di chiedere le dimissioni di tutti i firmatari di quel comunicato. Chiediamo con urgenza l’intervento del Segretario provinciale e annunciamo che invieremo richiesta di commissariamento del Circolo al Segretario regionale, dal momento che gli attacchi e le pressioni subite dalla Barraco per arrivare alle dimissioni, non sono in linea con il Partito Democratico".

Lo dichiarano Valentina Villabuona, Presidente Assemblea provinciale del Partito Democratico, e Marco Campagna, Portavoce Base Riformista Trapani.