Processo Montante, i difensori chiedono di sentire i magistrati Lari, Pignatone e Scarpinato 

01/11/2020 10:00:00

Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, avvocati dell’ex leader di Confindustria Antonello Montante, nel corso dell’udienza di oggi al processo sul cosiddetto “Sistema Montante”, che si celebra in Corte d’Appello a Caltanissetta, hanno chiesto di riaprire il dibattimento e di citare in qualita’ di testimoni, gli ex presidenti di Confindustria Emma Marcegaglia e Vincenzo Boccia, i magistrati Sergio Lari (ex procuratore capo di Caltanissetta), Giuseppe Pignatone (ex capo della procura di Roma) e Roberto Scarpinato, procuratore generale a Palermo.

E' stata chiesta dai difensori di Montante anche la trascrizione dei verbali del giudizio di primo grado perche’ le dichiarazioni rese da alcuni testimoni sarebbero in contrasto con quanto dichiarato nel corso delle indagini. La corte, presieduta da Andreina Occhipinti, si e’ riservata di decidere alla prossima udienza fissata per il 13 novembre.